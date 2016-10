Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nuorten ensiaputaidot puntaroidaan Anjalassa lauantaina Nuoret osaavat toimia varsin hyvin hätätilanteissa, mutta vieraan auttamisessa on vielä harjoiteltavaa. Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelukoordinaattorin Janne Wallin mukaan aikuisillekin vieraan henkilön auttaminen voi olla hankalaa. Varsinkin iltapimeällä auttamaan meneminen ei ole kaikille helppoa. — Toiminta hätätilanteessa riippuu siitä, millainen tilanne on kyseessä. Tärkeintä hätätilanteessa on, että ihmiset saadaan turvaan ja hälytetään apua. Kaikkien täytyy pyrkiä auttamaan hädässä olevaa omien taitojen mukaan. Jos ei pysty auttamaan, pelkkä hätänumeroon soittaminen riittää, sanoo Wall. Tällä viikolla Punainen Risti on järjestänyt eri puolilla Suomea harjoituksia yhteistyössä paikkakuntien koulujen ja viranomaisten kanssa. Häiriötilanteita harjoituksissa ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat, pitkät sähkökatkokset tai vaarallisten aineiden vuodot. Harjoittelemalla ja valmistautumalla häiriötilanteisiin sen seuraukset voidaan saada jäämään vähäisemmiksi. Punainen Ristin tavoite on antaa nuorille taitoja ja kestävyyttä poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Kouvolassa Äkkilähtö-harjoitus on lauantaina kello 10 Anjalan nuorisokeskuksella. Evakuoinnin valmiusharjoitus on suunnattu nuorille. — Valmiusharjoitus koostuu erilaisista rasteista, joissa opetellaan evakuointia, ensiapua, henkistä tukea, ensihuoltoa ja tiedottamista, kertoo harjoitusta järjestävä Niina Sinisalo Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Suomen Punaisen Ristin Kouvolan, Kuusankosken ja Sippolan osastot, Inkeroisten VPK sekä Anjalan nuorisokeskuksen henkilökunta. Soisalo arvioi, että harjoitukseen tulee noin 60—70 osallistujaa. Paikalla on myös Kymenlaakson pelastuslaitos. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/07/Nuorten%20ensiaputaidot%20puntaroidaan%20Anjalassa%20lauantaina/2016221345165/4