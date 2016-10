Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poikamiesboksi-musikaalin ensi-ilta lähestyy — luvassa huumoria, romantiikkaa ja roolimallien ravistelua Kouvolan teatterissa saa viikon kuluttua ensi-iltansa musikaalikomedia Poikamiesboksi. Sen ohjaa vierailija Seppo Välinen. Välisen mukaan musikaali on humoristinen tarina villeine koreografioineen, mutta se pyrkii voimakkaasti myös ihmisen iholle. Hän uskoo, että perinteistä musikaalia kaipaava saa haluamansa, samoin syvempiä tasoja toivova. Poikamiesboksin naiskuva tuntui Välisestä aluksi järkyttävältä, sillä se soti hänen omaa ajattelutapaansa vastaan. Sitten hän ymmärsi, että 50 vuoden takaiset roolimallit on kuvattava kärjistetysti, jotta rakkauden ja vapautumisen sanoma välittyy. 1950- ja 60-luvuilla naiset olivat kodin hengettäriä tai sihteerikköjä, joita pomoporras sai puristella mielin määrin. — Asetelma oli todella mustavalkoinen, Välinen sanoo. Musikaalikomedian miespääosassa, vakuutusvirkailija Chuck Baxterina nähdään Sami Kosola. Naispääosassa Fran Kubelikina on Emma-Sofia Hautala. Ison roolin J.S. Sheldrakena tekee Veli-Matti Karén. Mukana on vakituisen henkilökunnan lisäksi useita avustajia ja liveorkesteri. Hittinikkari Burt Bacharachin säveltämiä kappaleita kuullaan reilut 20. Kapellimestari Iikka Kahri on suomentanut ne uudestaan Kouvolan teatteria varten. Poikamiesboksin ensi-ilta on 15.10 kello 18. Sitä suositellaan yli 13-vuotiaille. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

