Kouvolan Sanomat: Reuna-kustantamo muuttaa Myllykosken Seurataloon Tuusulassa toimiva Reuna-kustantamo muuttaa Myllykosken Seurataloon. Toiminta Myllykoskella on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Reuna-kustantamoa johtaa Myllykoskelta kotoisin oleva Tarja Tornaeus. Hän löytää muutolle sekä tunne- että järkisyitä. — Myllykosken Seuratalo tarjoaa meille loistavat mahdollisuudet kehittää sekä yrityksen toimintaa että tapahtumatarjontaa, ja samalla elvyttää koko seutua. Järjestämme vuoden mittaan useita pienempiä kirjatapahtumia ja kirjanjulkistuksia, ja nyt ne kaikki voidaan pitää saman katon alla. Puitteet antavat mahdollisuuden vaikka uusien kirjamessujen perustamiseen, Törnaeus sanoo. Tornaeus haluaa avata seuratalossa myös kivijalkakaupan. Kun toiminta saadaan vauhtiin, kustantamon tarkoituksena on palkata 1—2 työntekijää pysyvästi. Tornaeus muuttaa seurataloon paitsi kustantamon myös itsensä ja miehensä. Göran Tornaeuksesta tulee seuratalon isännöitsijä. Reuna-kustantamo on toiminut viitisen vuotta Tuusulassa. Muutto Tuusulasta oli Tornaeuksen mukaan ajankohtainen, koska kustantamon toiminta laajenee ja tilaa tarvitaan lisää. Päätös Myllykoskelle muutosta oli helppo. — Verkoston rakentaminen on helpompaa, kun tunnen Kouvolan seudulta ihmisiä. Olen itse asunut täällä viimeksi 70-luvulla. Näin jälkeenpäin tuntuu, että Myllykosken 1960—80-lukua käsittelevän kirjan Paperitehtaan kasvattama kylä tekeminen vuonna 2010 ja Myllykosken maailmannäyttelyn järjestäminen vuonna 2012 olivat alkusoittoa vielä kokonaisvaltaisemmalle vanhan kotiseudun kehittämiselle, Tornaeus kertoo.´ Myllykoskelaistaustaisen Juha Jokimiehen Riverman Invest osti Myllykosken Seuratalon ja Mypa-talon syyskuussa. Riverman Invest Oü toimii Virossa. Lue koko uutinen:

