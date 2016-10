Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sisäilmaongelmien takia muuttaneen Carea-koulun väistötiloissakin on ongelmia Kuusankoskella sijaitsevan Carea-koulun väistötiloissa Kalliojärvenpolulla on havaittu sisäilmaongelmia. Koulu muutti väistötiloihin kaksi vuotta sitten juuri aiempien sisäilmaongelmien vuoksi. Carea-koulu on peruskoulu, jota käy 32 vaikeimmin kehitysvammaista oppilasta. Henkilökuntaa koulussa on 33. — Henkilökunta oireilee. On hengitystieinfektioita, silmäoireita ja allergiaoireita. Lasten oireilua ei ole toistaiseksi tullut esiin, sanoo koulun rehtori Merja Ritari. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää perjantaina kokoontuvalle kuntayhtymän hallitukselle, että koulun väistötilaksi hankitaan tilaelementtiratkaisu Temporent Oy:ltä kahden vuoden määräajaksi. Lisäksi sopimukseen sisällytetään mahdollisuus tilata myöhemmin tila kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan. Carean kiinteistöistä vastaavan Kastek Oy:n tekninen isännöitsijä Matti Kangaskolkka kertoo, että Kalliojärvenpolun kiinteistön lattioiden kosteuspitoisuus on noussut. — Käytännössä mattoliima on alkanut kemiallisesti hajota. Se on nostanut paikoin ilman voc-pitoisuuksia. Voc-yhdisteet ovat ilmaan haihtuvia kaasuja. Niiden epäillään aiheuttavan terveyshaittaa, kuten silmien ja limakalvojen ärsytysoireita ja päänsärkyä. Carea sai koulun kokonaisurakasta kaikkiaan kolme tarjousta, joista kaksi hylättiin tarjouspyynnön vastaisina. Niin sanotun viipalekoulun vuokra olisi 27 570 euroa kuukaudessa. Jos toimintapalveluille hankitaan oma rakennus, sen kuukausivuokra olisi 6 060 euroa. Urakkamuoto on kokonaisvastuurakentaminen eli urakoitsija vastaa tilan suunnittelusta lähtien kaikesta toteutuksesta. Matti Kangaskolkan mukaan tavoitteena on, että koulu pääsisi aloittamaan uusissa väistötiloissa 1. helmikuuta 2017. Lue koko uutinen:

