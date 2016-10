Uutinen

Kouvolan Sanomat: Star Wars -fani koristi portaansa elokuvan legendaarisilla avaussanoilla Starbox.fi:ssä bloggaava Enna Järnstedt tunnustautuu suureksi Tähtien sota -elokuvien faniksi, ja halusi elokuvien henkeä mukaan myös kotiinsa. — Jossakin kohtaa elämääni olen omistanut Suomen suurimman Star Wars -lelukokoelman. Enää siitä on jäljellä rippeet... Eli nyt mahdun taas asumaan kodissani. Fanius ei kuitenkaan kuollut. Halusin ilmentää sitä portaissa ja liimata niihin ylöspäin scrollaavan tekstin, kuin leffojen alussa konsanaan, Järnstedt kirjoittaa. — Teippasin mallin ja muovipalan päällekkäin leikkausalustan päälle ja terävällä askarteluveitsellä sitten leikkasin tekstin rti muovista. Pitkien sanojen leikkaamiseen ja liimaamiseen tarvitsee teräksiset hermot. Mulla ei ole, ja "galaxy"-sanan kohdalla sen kyllä huomasi, kertoo sisutusratkaisun toteutuksesta. Nyt Järnstedtin kodin rappuja koristaa siis elokuvasarjan jokaisen elokuvan legendaarinen avauslause "A long time ago, in a galaxy far, far away". Katso kaikki kuvat tästä. Pappina työskentelevä Järnstedt kirjoittaa Starbox.fi:ssä blogia nimeltä Pappila. Hän esittelee kotinsa sisutusta myös ensimmäisessä julkaisussaan, jonka voit lukea tästä. Netistä löytyy myös sivusto, jossa voi muokata Tähtien sota -elokuvien alkutekstit mieleisekseen. Omat alkutekstit voi käydä tekemässä täällä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

