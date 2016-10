Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Julkinen taide kelpaa myös kouvolalaisille Otsikoiden perusteella vaikutti siltä, että Kouvolalle tuli jälleen murskaava häntäpääsijoitus. TNS Gallup toteutti elokuussa kyselytutkimuksen, joka selvitti julkisen taiteen arvostusta Suomessa. Suomen taiteilijaseuran teettämän tutkimuksen tulokset julkistettiin viime viikolla. Niiden mukaan 75 prosenttia suomalaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä. Oulussa taidemyönteisiä on 83 prosenttia, Vantaalla 82 sekä Helsingissä ja Espoossa 81. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa vähiten julkisen taiteen kannatusta on tutkimuksen mukaan Kouvolassa. Prosenttiluku on 65. Tutkimuksesta kertovissa otsikoissa Kouvolaa on luonnehdittu muun muassa kaupungiksi, joka ei arvosta julkista taidetta. Tosin 65 prosenttia tarkoittaa sitä, että melkein kaksi kolmesta asukkaasta haluaa nähdä ympäristössään taidetta. Verkkopaneelikyselyyn vastasi 1 495 henkeä. Kaupunkikohtaisissa haastatteluissa Kouvolan seudulta oli 60 vastaajan otos. 80 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulisi voida kokea taidetta. Valtaosa myös uskoi, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Yli 70 prosenttia toivoi asuinalueita ja taloja, joissa on panostettu arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu vuosiksi 2014—2016 niin sanottu prosenttiperiaate. Periaate tarkoittaa sitä, että noin prosentti rakentamiskohteen kustannuksista käytetään taiteeseen. Prosentti on symbolinen, eli osuus voi myös vähemmän. Kyselytutkimuksessa taidemyönteisimmäksi kohonnut Oulu on yksi prosenttiperiaatteen pioneereista Suomessa. Kouvolassa taas ei ole kovin montaa esimerkkiä prosenttitaiteesta. — Mutta ne muutamat esimerkit ovat todella hyviä, sanoo Aalto-yliopiston taidekoordinaattori ja entinen Kaakkois-Suomen muotoilun läänintaiteilija Outi Turpeinen. Hän viittaa muun muassa Kouvola-talon aulassa olevaan Charles Sandisonin valotaideteokseen ja Eskolanmäen Hiltonina tunnetun kerrostalon teoksiin. Prosenttitaiteella lienee sijansa myös Kouvolan asuntomessuilla vuonna 2019. Korian Pioneeripuistoon tulevan messualueen suunnittelussa on huomioitu julkinen taide, kertoo projektipäällikkö Sanna Kauppi. Kouvolan kaupungin on määrä hakea Taiteen edistämiskeskuksen prosenttitaiteeseen myöntämää avustusta. Julkinen taide tarkoittaa toki muutakin kuin prosenttitaidetta. Taidemuseo Poikilon kokoelmista on esillä reilut 1 000 teosta. Niitä voi nähdä esimerkiksi terveyskeskusten odotustiloissa, kirjastoissa ja kouluissa. Sotien jälkeen suomalaiset kunnat ja yritykset teettivät satoja monumentaalisia maalauksia julkisiin tiloihin. Julkinen taide edusti usein ihannekuvaa työteliäästä kansasta. Taiteen oli määrä sivistää ja kasvattaa. Tätä nykyä julkisen taiteen toivotaan lisäävän kohteen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Pioneeripuiston asuntomessualueella taiteella on mahdollisuus myös ilmentää alueen historiallista identiteettiä. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/07/Uutisen%20takaa%3A%20Julkinen%20taide%20kelpaa%20my%C3%B6s%20kouvolalaisille/2016221343620/4