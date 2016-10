Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Ei sen pidäkään olla helppoa Kuka muka on väittänyt, että jalkapallojoukkueen kannattamisen pitäisi olla jotenkin helppoa tai mukavaa? Vuosia sitten näin saattoi luulla Manchester Unitedin tai HJK:n kannattajista, mutta nekin ajat ovat ohi. Kannattajien suhde suosikkijoukkueeseen on sitä ihanampi, mitä karvaampaa kyyti on. Joku on joskus osuvasti sanonut parhaiden hittibiisienkin syntyvän särkyneistä sydämistä. Vähän sama pätee kannattajien ja suosikkijoukkueen suhteeseen. Kannattajien ja joukkueen suhde on ikuinen. Vankkureiden kyytiin ei hypitä ikinä huipulla, vaan niissä roikutaan sydän karrella sitkeästi mukana varsinkin kaikki alamäet. Gloryhunterit viskotaan kylmästi laitojen yli ja muiden joukkueiden kannattajia ivataan mutta salaa kadehditaan. Eikä juurikaan haittaa, jollei menestystä tule. Silloin voi hyvästä syystä keskittyä pelkästään kieriskelemään itsesäälissä ja vuodattamaan kyyneleitä oluttuoppiin suremalla tappioita ja hukattuja mahdollisuuksia. Kaikkein pahinta on, jos kerran neljännesvuosisadassa tähdet sattuvatkin osumaan kohdalleen. Pahimmassa tapauksessa saa ensin koko pitkän kauden jännittää pelko perseessä sitä, tuleeko voitto vai ei. Ja jos sattuu tulemaan, iskee varttitunnissa kylmä hiki ja huoli seuraavasta kaudesta. Entäpä jos ei enää ikinä voitetakaan? Silti suosikin viittaa hyljeksitään kuin ruttoa. Olen aikoinaan vihkinyt riippakivikseni Englannin Kolme Leijonaa ja Yorkshiren ylpeyden Leeds Unitedin. Varmaan joku siellä jo naureskeleekin, että vähän hiljaista on viime vuosina pidellyt. No niin onkin. Mutta kaikki kestetään, antaa tulla lisää vaan! Timo Ranta Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja.

