Kotkalaisen Miika Helmisen rakentama peräkärrysauna lähtee mukaan vaikka grillibileisiin Oletko koskaan heittänyt lisää löylyä peräkärryyn rakennetussa saunassa? Tavastilassa asuva Helmisen perhe on. Isä Miika Helmisen traktorin peräkärryyn rakentamassa saunassa löylyt ovat parhaimmillaan tunnin lämmittämisen jälkeen. — Pinta-alaltaan vähän yli neljän neliömetrin kokoisen saunan ylälauteelle mahtuu kerrallaan neljä aikuista. Lapset istuvat alalauteella, kertoo Helminen. Saunassa on myös se hyvä ominaisuus, että sen voi viedä sinne, missä sitä tarvitaan ja sen vuoksi sauna valmistuikin nopeammin kuin Helminen oli ajatellut. — Syynä vauhtiin olivat kaverin grillibileet, joihin sauna piti saada mukaan. Viime metreillä myös kaverini tuli mukaan rakennushommiin, jotta saisimme saunan valmiiksi ajoissa. Peräkärrysauna ei ole ensimmäinen eikä viimeinen Helmisen pystyttämänsä löylyhuone. — Olen jo rakentanut kotasaunan ja se on jo nähty. Aion vielä joskus tehdä kellarisaunan, mutta ensin minun täytyy varmaan rakentaa sauna sisälle kotiimme, miettii mies.

