Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pieneläimet haudataan vastedes Mielakkaan Pieneläinten, kuten koirien ja kissojen, tuhkaaminen on yleistynyt, mutta eläinten hautausmaitakin tarvitaan yhä. Kouvolan pieneläinhautausmaita aiotaan ensi vuonna järjestellä uudelleen. Vanhat lopetetaan ja uusi perustetaan vanhaan Mielakkaan. Kouvolassa on lemmikkieläimiä haudattu tähän mennessä kolmeen paikkaan: Kullasvaaraan (Tykkimäkeen), Voikkaan Kärmesmäkeen ja edelleen käytössä olevalle Kuusankosken Porraskorventien pieneläinten hautausmaalle. Näistä Kullasvaaran alueelle hautaaminen lopetettiin jo 20 vuotta sitten ja Kärmesmäkeen noin 12 vuotta sitten. Hautausmaat täyttyivät eikä lähellä ollut tilaa alueen laajentamiselle. Porraskorventien alue on täyttymässä viimeistään tulevan talven jälkeen. Entiset pieneläinhautausmaat on tällä hetkellä rauhoitettu muulta käytöltä. Viherpäällikkö Jouni Dahlmanin mukaan pieneläinten hautausmaista ei ole olemassa mitää lakia tai määräyksiä, jossa todettaisiin, kuinka kauan alueet on pidettävä rauhoitettuna. Hänen mielestään 15—20 vuoden rauhoitusaika on sopiva. Hautausmaan lopettaminen tarkoittaa, että alueelta poistetaan kyltit, mahdolliset koriste-esineet ja kynttilät. Dahlmanin mukaan hautaajille varataan mahdollisuus itse hakea muistoesineet pois. Kummallekaan entiselle pieneläinhautausmaalle ei ole suunniteltu mitään rakentamista, mutta alueet siistitään ja mahdollisesti puita kaadetaan. Kullasvaara on tarkoitus siirtää metsätalouskäyttöön ensi kevään aikana ja Kärmesmäki vuoden 2020 alusta Uusi pieneläinten hautausmaa perustetaan vanhaan Mielakkaan. Sen on tarkoitus olla käyttövalmiina ensi keväänä. Vanhoille eläinhautausmaille on haudat kaivettu sinne tänne. Uudelle alueelle kaivetaan valmiiksi lohkoja, joihin eläimet voidaan haudata. Jonkinlaiset säännöt on alueelle tarkoitus laatia, Dahlman toteaa. Joillakin muilla paikkakunnilla esimerkiksi yli 30 kiloa painavat koirat on aina tuhkattava. Terveydensuojelulaki puolestaan määrää, että eläimet on aina haudattava vähintään metrin syvyyteen. Asia käsitellään teknisessä lautakunnassa ensi tiistaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/08/Pienel%C3%A4imet%20haudataan%20vastedes%20Mielakkaan/2016221348645/4