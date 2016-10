Uutinen

Kouvolan Sanomat: Selvänä rattiin -kampanja näkyy tänään ravintoloissa Ehkäisevän päihdetyön Selvänä rattiin -kampanja järjestetään tänään yhteensä 16 kouvolalaisessa ravintolassa. Illan aikana ravintolat tuovat esille alkoholittomia drinkkejä. Ehkäisevän päihdetyön työntekijät ovat puolestaan läsnä Amarillossa, House of Rockissa ja Bar Cafe Columbiassa. — Kuskit saavat Amarillossa rannekkeen, jolla saa juoda ilmaista hanalimsaa koko illan ajan. Lisäksi baareissa on #selvänäratissa-kylttejä, joiden kanssa voi ottaa selfietä seurueensa kanssa. Haluamme kampanjan näkyvän myös somessa, Ehyt ry:n Kirsi Hartikainen kertoo. Tempauksen tarkoitus ei kuitenkaan ole ajaa juhlijoita pelkälle vesilinjalle iltaa istuessaan. — Juhlijat saavat juhlia. Tärkeintä on, että kuskiksi lähtenyt pysyy päätöksessään. Tai jos hän haluaakin juhlia, niin jättää sitten varmasti auton parkkiin. Kampanja on suunnattu nuorille kuljettajille. Aikaisemmin tapahtuma on järjestetty pelkästään Amarillossa, mutta tänä vuonna tapahtumassa on mukana 16 kouvolalaista ravintolaa. Aikaisemmista kerroista on saatu Hartikaisen mukaan positiivista palautetta. — Nuoret ovat pitäneet tempauksesta. On jäänyt tuntuma, että nuoret eivät herkästi päästä päihtynyttä kaveria rattiin. Usein humalassa ajelu tapahtuu kotibileistä lähtiessä. Pyrimme valistamaan nuoria ravintolasta käsin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/08/Selv%C3%A4n%C3%A4%20rattiin%20-kampanja%20n%C3%A4kyy%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20ravintoloissa/2016221350807/4