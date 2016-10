Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tänään on Euroopan elinsiirtopäivä — Elinluovuttaja voi pelastaa toisen elämän Elinluovuttaja voi pelastaa toisen ihmisen elämän. Ja sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa ketä tahansa. Suomessa tälläkin hetkellä yli 400 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Kylläelinluovutukselle.fi -sivustolla muistutetaan, että siirrettävistä elimistä on pula koko ajan. Vuosittain noin 5—10 prosenttia elinsiirtoa odottavista kuolee syystä, että sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa. Euroopan elinsiirtopäivää vietetään 8. lokakuuta. Tuolloin halutaan myös muistuttaa elinluovutuskortista. Elinluovutuskortin voi halutessaan ladata myös älypuhelimeen. Paperisen kortin tai kortteja voi tilata ilmaiseksi osoitteesta www.elinluovutuskortti.fi. Älypuhelinsovellus löytyy sovelluskaupoista nimellä elinluovutus. Elinluovutuskorttiasiaa voi seurata myös somessa: instagram.com/elinluovutuskortti, twitter.com/elinluovutus ja facebook.com/kyllaelinluovutukselle. Lue koko uutinen:

