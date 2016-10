Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuukka Temonen kommentoi elokuvateattereiden TMK-boikottia: ”Kyllä viesti meille oli hyvin selvä” Teit meistä kauniin -elokuvan ohjannut Tuukka Temonen sanoo, että elokuvan tekijätaho sai perjantaina hyvin selvän viestin: Teit meistä kauniin lähtee elokuvateattereiden ohjelmistosta ensi viikolla. — Hyvin selkeästi viestittivät, Temonen korostaa. Elokuvateatterit tekevät päätökset kulloisenkin viikon ohjelmistoista maanantaisin. Temonen uskoo, että teatterit pitävät yhtä. — Eivätköhän ne pysy rintamana. Miten isot päättävät, niin siten pienetkin tekevät. Temonen halusi Teit meistä kauniin -nettisivujen tekstillä viestittää hyvissä ajoin katsojille, että mitä on tulossa. Viikonloppuna monella voi olla vielä paremmin aikaa mennä elokuviin. — Toivon tietysti, että elokuva ei vielä ensi viikolla poistu ohjelmistoista teattereissa. Ja kyse ei nyt ole siitä, että tämä olisi jotenkin meiltä pois. Ei, kyllä se on katsojilta ja elokuvateattereilta pois, jos elokuvaa ei enää näytetä. Vielä olisi niitä, jotka ostaisivat lippuja ja tulisivat katsomaan. Syy boikottiin on elokuvan faniversio, joka julkaistiin eilen Elisa Viihteessä. Nettisivuilla julkaistussa tekstissä korostetaan, että sopimus Elisa Viihteen kanssa tehtiin jo kesäkuussa 2015. Sopimus oli, että elokuva tulee digijakeluun neljän viikon päästä ensi-illasta. Viihteessä sen hinta on kuitenkin huomattavasti elokuvalippua suurempi, jotta ihmiset ensisijaisesti menisivät katsomaan elokuvan elokuvateatteriin. Näin myös toimittiin. — On hassua, että nyt joku yksi jakelupaikka voisi määritellä, mistä muut ihmiset elokuvansa katsovat. Lue koko uutinen:

