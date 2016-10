Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Kotka ja Kouvola tappelevat toisensa hengiltä Etelä ja pohjoinen ovat siirtyneet Kymenlaakson sote-sopassa rankkojen keskinäisten syyttelyjen ja salaliittoteorioiden esittämisen aikaan. Etelä-Kymenlaakso haluaa estää tai ainakin tuoda neuvottelupöytään Kouvolassa valmisteltavana olevan sote-palvelujen ulkoistuksen. Kannanoton mukaan sote-palvelujen ulkoistus investointeineen ei voi olla kouvolalaisten oma asia. Kotka pelkää sitä, että Kouvolan tavoite ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelujaan näivettää Kotkassa sijaitsevan Kymenlaakson keskussairaalan. Pelkona on, että pahimmillaan Kymenlaaksossa ei ole tulevaisuudessa keskussairaalaa ollenkaan. Hoito haetaan Helsingistä, Lappeenrannasta ja Lahdesta tai paikallisilta yksityisiltä terveysalan yrityksiltä. Näin todennäköisesti käy, jos etelään ei tule potilaita Kouvolasta. Kouvola taas pelkää sitä, että Kotka imee pohjoisesta kaiken erikoissairaanhoidon ja vie samalla ison osan alueen palveluista ja sananmukaisesti myös elinvoimasta. Molemmat ovat varmasti perusteltuja pelkoja. Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Elina Inkeroinen (kok.) totesi torstain Kouvolan Sanomissa, että yhteisestä sote-linjasta on neuvoteltu Kouvolan kanssa kuukausia. Inkeroinen totesi, että välillä on saavutettu yhteisymmärrys ja neuvottelutulos, joka sitten seuraavassa hetkessä on murentunut kuin tuhka tuuleen. Toukokuun lopussa Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean hallitus hyväksyi yksimielisesti Kouvolan halun säilyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Samalla Carean hallituksen kouvolalaiset edustajat sitoutuivat keskussairaalan 120 miljoonan euron peruskorjaukseen ja laajennukseen. Etelä ja pohjoinen sopivat edelleen, että sote-investointeja mietitään ja sovitetaan yhteen ennen kuin investointipäätökset tehdään. Miten kävi? Kouvolassa Ratamo-keskuksen rakentaminen haudattiin mitä ilmeisimmin lopullisesti. Keskussairaalan investointi sen sijaan hyväksyttiin etelän äänillä Carean yhtymäkokouksessa. Kouvola suivaantui asiasta ja päätti alkaa selvittää ulkoistamista. Kouvola aloitti varasuunnitelman laatimisen. Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) ihmetteli blogissaan Carean hallituksen esityslistaa, jossa ei ollut jälkeäkään etelän ja pohjoisen yksimielisestä näkemyksestä yhteispäivystyksen säilyttämisestä Kouvolassa. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen kertoi jättäneensä tarkoituksella avoimeksi Kouvolan päivystyksen kohtalon. Larikan tulkinnan mukaan kaikki tähtää toimintojen keskittämiseen Kotkaan. Hän kirjoittaa, että kuntapäättäjien kanssa tehdyt sopimukset ja hyvät puheet ovat menneen talven lumia. Perjantaina asia sai uuden käänteen, kun Niiranen muutti päätösesitystään. Yksimielisesti hyväksytyssä esityksessä todetaan nyt, että erikoissairaanhoidon järjestämisestä valmistellaan siten, ettei se ole ristiriidassa hallituksen aikaisempien päätösten kanssa. Jotta asia olisi mahdollisimman solmussa, Kouvolassakin on — totta kai — monenlaisia näkemyksiä siitä, miten sote-palvelut pitäisi järjestää ja tuottaa. Osa Kouvolan luottamushenkilöistä vierastaa vanhasta muistista palvelujen ulkoistamista ideologisista syistä. Osa taas kannattaa ulkoistamista nimenomaan ideologisista syistä. Kouvolan Sanomien saamien tietojen mukaan osalle kouvolalaisista päättäjistä on esitetty kymmenien miljoonien eurojen lupaus. Lupauksessa olisi vakuutettu, että jos päättäjät tukevat keskussairaalan 120 miljoonan euron peruskorjausta ja laajennusta, paluupostissa on luvassa 50 miljoonaa euroa Kuusankosken aluesairaalan remonttiin. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen puhui torstain Kouvolan Sanomien haastattelussa samaisesta 50 miljoonasta Ratamo-keskuksen investoinnin yhteydessä. Uuden Ratamo-keskuksen rakentaminen on tällä hetkellä epätodennäköistä. Eräs kouvolalainen luottamushenkilö sanookin, että todennäköisintä on vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen Pohjois-Kymen sairaalan yhteyteen Kuusankoskelle. — Samalla turvaisimme psykiatrisen sairaalan toiminnan ja 300 työpaikkaa. Olisi fiksua, jos saisimme Kouvolan päässä kohtalaista hoitoa ja vaativampaa hoitoa Kotkan päässä, hän perustelee. Kyyniset äänet sanovat, että jos ja kun lupausten varjolla keskussairaala vahvistuu, Poksin kunnostaminen on tämän jälkeen haaveilua. Sote-kilpa-ajoa seuratessa tulee väistämättä mieleen netissä pyörivä sutkaus. Sovellettuna sen voisi kirjoittaa näin: vain kymenlaaksolainen on valmis maksamaan satasen, jotta naapuri ei saisi viittä kymppiä. Janne Rönkkö janne.ronkko@kouvolansanomat.fi Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/08/Uutisen%20takaa%3A%20Kotka%20ja%20Kouvola%20tappelevat%20toisensa%20hengilt%C3%A4/2016221349987/4