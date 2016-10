Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Me pystymme vielä ihmeisiin Lauantainen vierasreissu Kuopioon ei tuonut lisäpisteitä alkukauden kurimuksessa kamppailevalle Kouvolan KooKoolle jääkiekon Liigassa. Kotijoukkue KalPa lisäsi kouvolalaisten tuskaa nappaamalla täydet kolme sarjapistettä 3—1 (2—0, 1—1, 0—0) -voitolla. Viidennestä peräkkäisestä tappiosta huolimatta KooKoo-luotsi Petri Mattila oli tyytyväinen joukkueensa kehityskäyrään. — Pelillisesti tehtiin iso tasonnosto edellisiin otteluihin verrattuna. Tuotimme pitkästä aikaa enemmän maalipaikkoja kuin vastustaja, mutta kun kyse on tulosurheilusta, niin ei se tietysti lohduta, päävalmentaja harmitteli. Ainoastaan Terry Broadhurst onnistui ohittamaan KalPan Eero Kilpeläisen toisen erän alkupuolen ylivoimaosumalla. Huonoilla hetkillä tuurikaan ei enää tunnu kääntyvän KooKoon puolelle. — Yli kymmenen maalipaikkaa kun tuottaa, niin kyllä sillä 3—4 maalia pitäisi pystyä tekemään. Se vaatisi nyt sen tärkeän onnistumisen, että puristus häviäisi, Mattila pohti. — Sanoin joukkueelle, että tämä kiirastuli on vain kestettävä. Se vaatii kaikilta luonnetta ja voimaa, että tämä kelkka saadaan käännettyä. Tyhmistä jäähyistä on yksinkertaisesti päästävä erooni. Kovasta yrityksestä huolimatta KooKoon tulos jäi llaihaksi. Päävalmentaja on edelleen täynnä taistelutahtoa ja luottoa omiinsa. — Jos nuo jätkät kopissa uskovat itseensä yhtä paljon kuin minä niihin, niin me pystymme vielä ihmeisiin. Tämä on nyt vain käytävä läpi ja kovapäisimmät kaverit selviytyvät. Tänään oli selvästi jo enemmän halua pelata, mutta sen tulee olla niin myös jatkossa, Mattila korosti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/09/KooKoon%20Mattila%3A%20Me%20pystymme%20viel%C3%A4%20ihmeisiin/2016221351811/4