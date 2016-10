Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kyläyhdistykset haluavat lisää yhteisöllisyyttä ja nuoria mukaan toimintaan Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa -hankkeen projektikoordinaattori Katja Valkeinen uskoo, että tulevaisuudessa kylä- ja asukasyhdistyksiä tarvitaan yhä enemmän. —Jotta alueet eivät muutu nukkumalähiöiksi, tarvitaan aktiivisia ja innokkaita asukkaita. Omaa asuinaluettaan on helpompi kehittää yhdistyksen kuin yksittäisen henkilön kautta. Haluan projektin avulla aktivoida ihmisiä omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Valkeisen mukaan asukkaiden aktiivisuus on verrattain heikompaa kaupunkialueella kuin maaseudulla. — Ihmisiä tulee helpommin tilaisuuksiin, joissa pohditaan jotakin lopettamisuhan alla olevaa kohdetta, kuin sitä, mitä asukkaat itse voisivat alueensa eteen tehdä. Eskolanmäen-Kankaron kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Hasu uskoo, että tulevaisuudessa lähiöt tarvitsevat enemmän yhdistysten järjestämää toimintaa pysyäkseen elinvoimaisina. Valkeinen on samaa mieltä. — Asukaslähtöinen toiminta lisää alueen hyvinvointia. Haasteena on vain nuorten mukaan saaminen ja vastuun jakaminen niin, että toiminta pysyy käynnissä, Valkeinen sanoo. Perjantai-iltana Teuroisten Marttayhdistys järjesti kylän ja lähikylien naisille Naisten illan. Tapahtuman tavoitteena oli yhteisöllisyyden lisääminen sekä entisten että uusien kyliin muuttaneiden naisten keskuudessa. Tapahtuman ideoija Pirkko Ikävalko halusi järjestää tapahtuman nimenomaan naisille. — Uskon, että naisten kautta yhteisöllisyys saadaan perheisiin. Kun kylän koulu oli vielä toiminnassa, se loi yhteistä toimintaa kyläläisille. Nyt toimintaa pitää kehittää itse. Naisten iltaan saapui myös vajaa vuosi sitten kylälle muuttanut Marianne Laaksonen. 26-vuotias nainen liittyi Teuroisten kyläyhdistykseen heti kylälle muutettuaan. — Teuroinen on eloisa kylä. Yhdistyksen kautta pystyn vaikuttamaan esimerkiksi tapahtumiin ja muihin kylän asioihin. Laaksosen mielestä nuorten kannattaa lähteä alueensa kyläyhdistyksiin mukaan avoimin mielin. — Saan paljon viestiä, että voisitko ottaa kokouksissa sitä ja tätä esille. Parhaiten asiansa saa läpi, kun tulee itse kokouksiin mukaan, Laaksonen sanoo. Lue koko uutinen:

