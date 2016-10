Uutinen

Kouvolan Sanomat: Leena Lehtolainen debytoi 12-vuotiaana — rikoskirjailija viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaa pilke silmäkulmassa Leena Lehtolaisella on kahden kirjan vuosi. Kumpikaan näistä teoksista ei ole Maria Kallio -dekkari. Elokuun lopulla julkaistu Tiikerinsilmä yhdistelee kartanomysteeriä ja kansainvälistä trilleriä. Viime viikolla ilmestynyt Lehtolaisen, Elina Paasosen ja Kaisa Viitasen tietokirja Jään lumo kertoo taitoluistelun maailmasta. Lehtolainen sanoo, että välillä hänen on pakko pitää taukoa tunnetuimmasta hahmostaan. Hän ei suostu jäämään suosikkipoliisin vangiksi. — Onneksi kustantaja on ollut myötämielinen muillekin teoksille, Tammen kirjailijoihin kuuluva Lehtolainen sanoo. — Olen tehnyt erilaisia muotokokeiluja päiväkirjoista näytelmäteksteihin. Jos olisin koko ajan kirjoittanut vain yhden henkilön näkökulmasta, olisi tuotantoni jäänyt aika suppeaksi. Sille en voi mitään, jos lukijat odottavat minulta Kallio-kirjoja. Toisaalta se on tietysti positiivinen asiakin. Lehtolainen julkaisi ensimmäisen kirjansa jo 12-vuotiaana. Nuorisoromaani Ja äkkiä onkin toukokuu ilmestyi vuonna 1976. Kirjailija kertoo viettävänsä 40-vuotistaiteilijajuhlaa pilke silmäkulmassa. — Harva kirjailija aloittaa yhtä nuorena kuin minä. Kustannusyhtiö järjesti nelikymppisten johdosta punkkeikan, Lehtolainen naurahtaa. Vaikka Lehtolaisen ura alkoi jo alakoulussa, hänestä ei pitänyt tulla ammattikirjailijaa. Rikospoliisi Maria Kallion ensiesiintyminen muutti kaiken. Lehtolainen sanoo ajautuneensa päätoimiseksi tarinankertojaksi Ensimmäinen murhani -rikosromaanin menestyksen myötä vuonna 1993. — Olin kotona pienen lapsen kanssa ja siinä äitiysponnistelujen keskellä minusta tuli kirjailija. Leena Lehtolainen on vieraana kirjallisessa illassa Kotkan pääkirjastossa torstaina 13. lokakuuta klo 17.30. Lue koko uutinen:

