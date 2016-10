Uutinen

Kouvolan Sanomat: Oletus pois ja myötätunto tilalle — Piia Kleimola ohjaa näyttämöteoksen turvapaikanhakijoista Kouvolassa ja Kotkassa nähdään joulukuussa näyttämöteos, jonka toteuttavat yhdessä turvapaikanhakijat ja kantasuomalaiset. — Oletus pois ja myötätunto tilalle, sanoo ohjaaja, kuusankoskelainen Piia Kleimola. Hän kutsuu työryhmään kaikkia, jotka ovat teatterin tekemisestä kiinnostuneita. Aiempaa teatterikokemusta ei vaadita. Esityksessä jokainen käyttää omaa äidinkieltään, ja tulkkeja on käytettävissä tarpeen mukaan. Esityksen toteutuskeinoina käytetään draamaa, liikettä ja musiikkia sekä valo-, ääni- ja kuvatekniikkaa. Turvallinen maa kertoo turvapaikanhakijoiden kokemuksista. Esitys on Kouvolassa olevan Monikulttuurikeskus Saagan ja kotkalaisen, monikulttuurisen toimintakeskuksen Myllyn yhteisproduktio. Teoksen mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto. Se on käynnistänyt tänä syksynä Turvallinen maa -hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja kohtaamisia Kymenlaaksoon sijoitettujen turvapaikanhakijoiden ja maakunnan asukkaiden välillä. — Nyt tehdään jotakin, mitä pitää tehdä. Ja tämä pitää tehdä, koska tarvitsemme lisää ymmärrystä siitä, että kyse on elävistä ihmisistä, ihmisistä otsikon takana, Kleimola sanoo. Turvallinen maa -esityksen ensi-ilta on YK:n ihmisoikeuksien julistuksen vuosipäivänä 10. joulukuuta Kouvolassa. Lue lisää lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

