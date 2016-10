Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ruotsulan martat juhli 110-vuotista historiaansa sunnuntaina Voikkaan kirkon penkit täyttyviät särmästi pukeutuneista neideistä ja rouvista sunnuntai-aamupäivästä. Ruotsulan martat ovat jo 110-vuotias järjestö, mutta jäseniä löytyy kaikista ikäryhmistä. Merkkipäivää juhlistamassa on vajaat sata marttaa. Ruotsulan marttoja vuodesta 2011 luotsannut Tuula Ulvi pitää joukkoaan juurevana ja monin tavoin lahjakkaana joukkona. — Tämä porukka elää ajassa ja osaa uusiutua. Meillä on vahva sosiaalinen omatunto, joka ulottuu omaa toimintapiiriä laajemmalle. Sosiaalisella omallatunnolla on marttaliikkeessä vahvat perinteet. Sotien jälkeen Ruotsulan martat avustivat kaatuneiden perheitä rahallisesti. Myös siirtolaisperheitä tuettiin. — Ruotsulassa mankeli, mehupuristin ja kangaspuut kiersivät lainassa talosta toiseen, Tuula Ulvi kertoo. Myöhemmin sosiaalista eriarvoisuutta on lievitetty yhteisvastuukeräyksien ja seurakunnan diakoniatyön kautta. Marttatoiminta Ruotsulassa alkoi vuonna 1906. Kuusankoski kuului tuolloin Valkealaan, jonne perustettiin varsinainen marttayhdistys. Kyseisessä yhdistyksessä oli 14 marttapiiriä, joista Ruotsula oli yksi. — Ruotsulan marttayhdistys on aina ollut pieni. Sen jäsenmäärä on vaihdellut 24—35:n välillä. Siitä huolimatta olemme hyvin toimelias ryhmä, joka on aina viihtynyt hyvin yhdessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/09/Ruotsulan%20martat%20juhli%20110-vuotista%20historiaansa%20sunnuntaina/2016221352994/4