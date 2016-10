Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seitsemän tuntia reisien ja polvien läpsytystä sekä kilpauintia 30 eri lajissa ja yli 120 erässä täytti Urheilupuiston uimahallin Kouvolan Uimareiden järjestämien kansallisten uintien teemana oli sekauinti, menestys eri sekauintimatkoilla toi sankarin arvonimen ja extrapalkinnon. Järjestävän seuran pian 15-vuotias Ossi Kleimola lähti hakemaan altaasta omaa ennätystään 200 metrin sekauinnissa. Aika 2,21,15 jäi tavoitteesta reilut kaksi kymmenystä, joten likelle meni. Kleimola manasi uinnin jälkeen erityisesti käännöksiä. — Rinta- ja vapaauinnissa ne olivat sinne päin, mutta selkäuinnissa ihan kauheat, siinä häviää helposti 0,5 sekuntia ajassa. Viimeisessä käännöksessä jäin liian kauas päädystä, käännöksestä tuli pitkä ja hidas, enkä saanut voimaa ponnistukseen. Andrei Malkowin valmennuksessa Kleimola on kehittynyt parin vuoden aikana teknisesti ja tuloksellisesti paljon. Perhosuinnissa lantion kanssa on tekemistä, selkä kulkee yksittäisenä lajina parhaiten. 400 metrin sekauintina päämatkanaan pitävä Kleimola tähtää kaudella ikäistensä ikäkausiuintien finaaleihin, joihin pääsee 16 nopeinta uimaria lajissa. Finaalit ovat niin ikään kiikarissa Voikkaan Viestin 15-vuotiaalla Miia Purasella, joka pitää päämatkoinaan 400 ja 800 metrin vapaauinteja. Mika Punkkisen valmennettava toteaakin olevansa enemmän kestävä kuin nopea. 200 metrin sekauinnissa Puranen kellotti ennätyksekseen ajan 3,01,85, muttei ollut täysin tyytyväinen uintiinsa. — Satsasin heti alkuun perhosuintiin liikaa, mikä näkyi lopussa lievänä hyytymisenä. Sekauinnissa kaikki tyylit pitää mennä tasaisella vauhdinjaolla. Kouvolan Uimareiden 14-vuotias Mathilda Kalenius pysäytti kellon aikaan 2,36,51, kun tavoitteena oli aika 2.34. Hän pystyi jättämään kaiken altaaseen ja erityisesti selkäuinti sujui tosi hyvin. Kestävä Kalenius on enemmän elementissään 400 metrin sekauinnissa, missä hän saa aikaan paremman vauhdinjaon. Muiden uimareiden lailla Kaleniuksen katse tähyää ikäkausifinaaleihin, joista 50 metrin radan uinnit sopivat hänelle mainiosti. — Saan pidemmällä radalla paremmin vauhdin päälle ja se kestää, kun muilla alkaa hyytyä. Kun viereen osuu hyviä kirittäjiä, saan aivan kaiken irti itsestäni. Lue koko uutinen:

