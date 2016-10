Uutinen

Kouvolan Sanomat: Venäläishävittäjien ilmatilaloukkauksista alkaa esitutkinta, jossa epäiltyä ei päästä koskaan kuulemaan — näin tutkinta etenee Rajavartiolaitos pääsee vasta huomenna alkavalla viikolla kunnolla tutkimaan venäläishävittäjien kahta torstaista epäiltyä ilmatilaloukkausta Porvoon edustalla. — Materiaalin kerääminen on nyt käynnissä ja oikein toden teolla tutkinta käynnistyy ensi viikolla, kun päästään uppoutumaan aineistoon. Siitä menee viikko, kaksi, niin uskoisin, että tutkinta on molempien osalta valmiina, sanoi merivartioston apulaiskomentaja Jani Järäinen sunnuntaina iltapäivällä. Tämän jälkeen rajavartiosto tiedottaa tutkinnan tuloksista. Rajavartiosto kerää nyt tiedot muun muassa ilmatilan valvontalaitteista. Se myös kuulee osalliset ihmiset eli Hornetin ohjaajat, jotka tunnistuslennot tekivät, sekä tilannevalvojat ilmavoimien operaatiokeskuksesta. Järäisen mukaan molemmat epäillyt loukkaukset noudattelevat samoja piirteitä kuin aiemmatkin Venäjän tekemät tapaukset. Samankaltaisuutta on niin paikassa, syvyydessä kuin kestossakin. Esitutkintaviranomaisen kannalta tutkinnan lopputulos on arvattava: se rajoitetaan eli käytännössä jätetään kesken. — Kun ollaan oikeusvaltiossa, niin pitää mennä lainsäädännön prosessien mukaan. Kyseessä on epäily tässä vaiheessa ja sitä sitten suuntaan ja toiseen tutkinnan yhteydessä koetetaan arvioida, onko näin käynyt ja kuinka vahva se näyttö on, Järäinen kuvailee. Näyttöä yleensä on, mutta koskaan ei päästä kuulustelemaan syylliseksi epäiltyä, eli Suhoi-ohjaajia. — Näyttö saadaan kasattua vahvasti. Mutta aina pitää kuulla epäiltyä, ja on tietysti erittäin vaikeata saada ohjaaja kuultavaksi. Siksi teknisistä syistä joudutaan tekemään tutkinnanrajoittaminen, sen päätöksen tekee tutkinnanjohtajan esityksestä valtakunnansyyttäjänvirasto. Loppu on diplomatiaa eli ulkoministeriön selvityspyyntö ja osaltaan myös loukkausten näkyvä julkinen käsittely. Venäjän ilmatoiminta oli torstaina aktiivista Suomenlahdella. Tämän on epäilty monessa muussa maassa liittyvän siihen, että samaan aikaan Venäjä siirsi Kaliningradiin Iskander-ohjuksia laivalla. Torstain tapauksista myöhempi sattui pimeän aikaan ja huomiota puolustusvoimien julkaisemassa Suhoi-kuvassa herätti se, että asekuormassa oleva hävittäjä oli Hornetin valaisema. Koko juttu luettavissa Helsingin Sanomien verkkosivuilla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/09/Ven%C3%A4l%C3%A4ish%C3%A4vitt%C3%A4jien%20ilmatilaloukkauksista%20alkaa%20esitutkinta%2C%20jossa%20ep%C3%A4ilty%C3%A4%20ei%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20koskaan%20kuulemaan%20%E2%80%94%20n%C3%A4in%20tutkinta%20etenee/2016521353600/4