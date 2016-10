Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yksityinen yritys etsi kouvolalaisille töitä — yhtään työsopimusta ei allekirjoitettu Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Kaakkois-Suomelle ostopalvelukokeilua varten 625 000 euroa. Kokeilussa yksityinen työvoimapalveluyritys etsi kymenlaaksolaisille pitkäaikaistyöttömille töitä. Yritykselle oli tarkoitus maksaa tulosperusteisesti: rahaa saisi vain allekirjoitetuista työsopimuksista. Kokeiluun osallistui 16 kouvolalaista. Heistä yksikään ei työllistynyt. Toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta Aamos Group -yritys olisi kuitannut 1 250 euroa. — Kun työpaikkoja ei löytynyt, jää meille vain lämmintä kättä ja tappiota, toimitusjohtaja Reijo Korhonen sanoo. Korhonen on pettynyt, ettei töitä löytynyt. — Käänsimme jokaisen kiven. Emme etsineet töitä yksistään Kymenlaaksosta, vaan veimme asiakkaita Hämeenkin puolelle. Myrskyläläinen Aamos Group on ollut mukana neljässä vastaavanlaisessa hankkeessa. Muualla tulokset ovat olleet Kymenlaaksoa valoisammat. Hänen mukaansa Kymenlaakson elinkeinoelämää piinaa elinvoimattomuus. Sen vuoksi yritykset eivät uskalla työllistää. — Hämeessä saimme 44 prosentille töitä. Siellä on kovempi draivi kuin Kymenlaaksossa. Myllykoskelainen Esa Ruohisto pääsi Aamos Groupin listoille. Sitä ennen hän työskenteli vuoden palkkatuella Kouvolan korttelikoti ry:n Jokituvalla: ulkoilutti vanhuksia, hoiti heidän asioitaan ja toimi seuramiehenä. Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä vanhusten parissa. Etsinnöistä huolimatta töitä ei ole löytynyt. Lue koko uutinen:

