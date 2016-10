Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eduskunta saa eteensä 85 000 allekirjoittajan työeläkealoitteen Lähes 85 000 allekirjoittajan kansalaisaloite työeläkeindeksi muuttamisesta on tulossa eduskuntaan todennäköisesti vielä loppuvuoden aikana. Aloitteella haluttaisiin palauttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että eläkkeet nousisivat palkkojen tahdissa. Yksi indeksimuutosta toivovista on myllykoskelainen Jussi Raukko. — Taitettu indeksi on vienyt erityisesti vanhojen eläkkeiden ostovoimaa. Elintason kyydissä pysyminen ei ole kauhean helppoa, sanoo vuonna 1992 eläkkeelle jäänyt Raukko. Raukon mukaan hänen eläkkeensä taso suhteessa palkkaan on tippunut 25 vuodessa 60 prosentista noin 44—45 prosenttiin. Työeläkeyhtiöissä työeläkeindeksin muutosta vastustetaan. Yhtiöissä pelätään eläkerahastojen hupenemista. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan rahastot olisi syöty kokonaan vuoden 2067 paikkeilla. Telan koulutuspäällikön Kirsi Siltasen mukaan kyse on myös oikeudenmukaisuudesta. — Kaikki maksavat eläkemaksuja. Jos indeksiä muutetaan nyt, siitä hyötyvät jo eläkkeellä olevat. Sanommeko niille, joiden pitäisi päästä esimerkiksi 30 vuoden päästä eläkkeelle, ettei rahaa enää olekaan? Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan Kymenlaakossa oli vuonna 2015 57 295 eläkkeensaajaa. Keskimääräinen kokonaiseläke Kymenlaaksossa oli 1 603 euroa kuukaudessa, kun se koko maassa oli keskimäärin 1 613 euroa. Eniten Kymenlaaksossa oli yli 2 000 euroa kuukaudessa saavia eläkeläisiä. Heitä oli 14 171. Kymenlaaksolaisista eläkkeensaajista 3 228 sai vuonna 2015 ainoastaan kansaneläkettä. Lue koko uutinen:

