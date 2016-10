Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hannu Seppänen esittää Myllykoskella lauluja, joita ei muualla ehkä ymmärretä Myllykoskella nelisenkymmentä vuotta asunut muusikko Hannu Seppänen palaa lapsuusmaisemiinsa keskiviikkona. Myllykosken kirjastolla kuullaan läpileikkuksenomaisesti miehen tuotantoa 1970-luvulta nykypäivään. Muun muassa Taiskan Haltin häät sanoittanut Seppänen muistetaan erityisesti Äimä-yhtyeestä, joka villitsi nuoret ensikeikallaan Kaustisilla kesällä 1973. Yhtye teki läpimurron jälkeen muutaman singlen ja pari albumia. Seppänen jatkoi omaa uraansa neljällä sooloalbumilla. Trubaduurikeikoillaan hän soittaa ennen kaikkea kitaraa, vaikka käsissä soi yhtä hyvin mandoliini tai kaksirivinen haitari. Vuonna 2009 vuoden mylsäläiseksi valittu Seppänen käy lapsuusmaisemissaan harvakseltaan. Tunneside Myllykoskelle on kuitenkin vahva. — Meillä oli Myllykoskella talo radan varrella. Se on tietysti muistoissa idyllinen paikka. Olen iloinen, että rataosuus on edelleen toiminnassa. Seppänen esittää keskiviikkona vanhassa kotikunnassaan näytteitä 40-vuotisen muusikkohistoriansa varrelta. — Myllykoski on tietysti erityistapaus. Esitän siellä lauluja, joita ei todennäköisesti muualla edes ymmärretä. Yksi ensiesityskin on luvassa. — Nämä ovat aina vaikeita juttuja, mutta jossain ne uudetkin biisit on lopulta avattava, Seppänen sanoo. Trubaduuri Hannu Seppänen Myllykosken kirjastossa 12.10. kello 17.30. Lue koko uutinen:

