Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskussairaalaan ei saa enää viedä kukkia Kymenlaakson keskussairaalan osastoille ei saa enää viedä kukkia hygieniasyistä. Syynä kieltoon on, että kukkavesissä esiintyy runsaasti bakteereja. — Sairaalassa on aiemminkin ollut osastoja, jonne ei ole saanut kukkia tuoda. Uusi linjaus on, että kukkia ei tuotaisi millekään osastolle, sanoo synnytysosaston palveluesimies Milla Oikarinen. Kielto koskee koko sairaalaa. Muun muassa synnytysvuodeosastolla kukkien tuontikielto alkoi viime viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Keskussairaalaan%20ei%20saa%20en%C3%A4%C3%A4%20vied%C3%A4%20kukkia/2016221355296/4