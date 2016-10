Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Hupparikansa kannattaa Hupparikansa on nimenä osuva, mutta myös harhaanjohtava. Hupparikansasta pulpahtaa mieleen laiska ja ehkä hieman aikaansaamaton ihmisjoukko. Mutta nimeä voidaan tulkita myös nuorten oman kulttuurin kannalta. Erilaiset vaatteet ja elämä. Oma elämä, joka eroaa vanhempien ja aikuisten arjesta. Hupparikansassa korostuukin nuoren etu, ja se on mielestäni tärkeää. On hienoa, että Kouvolassa ja Suomessa ajatellaan muidenkin kuin aikuisten oloja. Kouvolan nuorisopalvelujen tarjoamat pajat ja tapahtumat ovat täydellisiä paikkoja samanhenkisten ja samankaltaisten ihmisten tapaamiseen. Elämä on helpompaa, kun on tekemistä ja ystäviä, jotka tukevat vaikeissa tilanteissa. Hupparikansan Puolella -kampanjan avaus oli hienosti järjestetty tapahtuma, jossa informoitiin Kouvolan Nuorisopalveluista, mutta myös haluttiin levittää positiivisuutta nuorille sekä muille tilaisuudessa olleille. Toivon, että näitä toivoa antavia hetkiä järjestettäisiin useamminkin. Kirjoittaja on Urheilupuiston 9-luokkalainen ja tutustumassa työelämään Kouvolan Sanomissa.

