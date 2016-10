Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymijoki on synnyttänyt paljon kuvia ja tekstejä Kymijoesta uutta voimaa -hanke järjesti viimeisen työpajansa yhdessä Verlan seudun kyläyhdistyksen kanssa Verlan seurantalolla. Kaksipäiväinen työpaja oli hanketta vetävälle Mervi Rutaselle loikka tuntemattomaan. — Tämä on ainoa työpaja, johon ei tarvinnut ilmoittautua etukäteen. Meillä on aikaisemmissa työpajoissa ollut semmoiset 12—15 osallistujaa. Kyseessä on myös ensimmäinen työpaja, jonka hanke järjestää ulkopuolisen tahon kanssa. Hankkeen tarkoitus on synnyttää Kymijokeen liittyviä teoksia, jotka voivat olla lähes mitä tahansa. Leijonanosa syntyneistä teoksista on ollut valokuvia. Hankkeen toinen vetäjä on valokuvaaja Marja Seppälä. — Kuvausta on ollut noin puolet ajasta. Ihmisillä on omia Kymijokeen liittyviä muistoja ja tarinoita, joita on toteutettu eri metodein. Valokuvauksen lisäksi on syntynyt tarinoita ja erilaista Kymijokeen liittyvää esineistöä, Rutanen kertoo. Hanke alkoi loppukesästä 2015 Kymenlaakson kulttuurirahaston tuella ja päättyy vuonna 2017. Hankkeen tarkoitus on koota työpajoissa syntyneistä teoksista näyttely. Rutasen mukaan materiaalia on syntynyt jo runsaasti. — On jokaisen työpajaan osallistuneen henkilökohtainen päätös antaako teoksensa näyttelyyn. Uskon kuitenkin, että saamme hyvän näyttelyn aikaiseksi ensi vuonna. Hankkeen päättävä näyttely järjestetään Pato-klubilla kesä-heinäkuussa 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Kymijoki%20on%20synnytt%C3%A4nyt%20paljon%20kuvia%20ja%20tekstej%C3%A4/2016221353141/4