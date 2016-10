Uutinen

Kouvolan Sanomat: Leland Irving KooKoon maalille Kanadalaismaalivahti Leland Irving, 28, siirtyy KooKoon oranssimustiin väreihin. Irvingin ja seuran sopimus kattaa loppukauden 2016—2017.— Kokemus Suomen Liigasta ja pelaajan vahva halu tulla osaksi KooKoo-perhettä tekivät hänestä meille parhaan vaihtoehdon, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi.Irving on torjunut Suomessa aiemmin Helsingin Jokerien riveissä kaudella 2013–2014, jolloin miehen torjuntaprosentti 55 ottelussa oli 92,2. Vahti on pelannut urallaan myös muun muassa AHL:ssä, KHL:ssä ja 13 ottelua NHL:ssä.Viime kauden kanadalainen torjui AHL-joukkue Iowa Wildissa. Irving on Calgary Flamesin ykköskierroksen NHL-varaus kesältä 2006.KooKoo kaipasi vahviketta maalin suulle, koska loukkaantuneen Juha Järvenpään paluu venyy pitkälle kevääseen.Irving saapuu Suomeen perjantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Leland%20Irving%20%20KooKoon%20maalille/2016221355058/4