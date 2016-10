Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mikael Gabriel työllistää myös vahtimestari Jäkkilää Mikael Gabriel tulee keikalle Kouvolaan ensi perjantaina 14.10. Hän esiintyy Kouvolan nuorisotoimen Huppari-Miitti-tapahtumassa, joka liittyy valtakunnalliseen nuorisotyön viikkoon. . Viikon teemana on yhdenvertaisuus. Ennen kuin rap-artisti ja illan muut esiintyjät voivat nousta yleisön eteen Kuntotalolla, tarvitaan esityötä. Sen tekemiseen osallistuu muiden mukana Harri Jäkkilä, joka on yksi Kouvolan kaupungin vahtimestareista. — Kun minä tulen töihin kahdeksi, Huvipajan miehet ovat varmasti jo pystyttämässä äänentoistoa, Jäkkilä laskee. Iltapäivän mittaan hän auttaa esiintymislavan rakentamisessa, tuo roikkaa ja adaptereita, availee ovia, säätää ilmastointia ja niin edelleen. Kun illan esiintyjät lopulta pääsevät vauhtiin, Jättilä jättäytyy taka-alalle. Artistien esiintymistä hän vilkuilee todennäköisesti korkeintaan palloilusalin ovensuusta. Huppari-Miitti Kuntsilla 14.10. Kello 18.15—18.20 tilaisuuden avaus. Kello 18.20—18.35 Elmeri Rantalaisen ja Suvi Salmimiehen haastattelu. Kello 18.35—18.50 Elmeri Rantalaisen akrobaattishow. Kello 18.50—19.10 Suvi Salmimies esiintyy. Kello 19.10—19.30 videoita yhdenvertaisuudesta. Kello 19.30—20.30 Mikael "MG" Gabriel esiintyy. Tilaisuus on yli 12-vuotiaille ja päihteetön. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Mikael%20Gabriel%20ty%C3%B6llist%C3%A4%C3%A4%20my%C3%B6s%20vahtimestari%20J%C3%A4kkil%C3%A4%C3%A4/2016221349138/4