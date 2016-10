Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miksi sinkulla kannattaa olla mielikuvituspoikaystävä? Henriikka Rönkkönen vastaa kirjaston kirjailijaillassa Kouvolan pääkirjaston keskiviikon kirjailijaillan vieras on kirjailija ja bloggaaja Henriikka Rönkkönen. Esikoiskirjassaan Mielikuvituspoikaystävä hän kertoo sinkkuelämästä kaiken. Kouvolassa Rönkköstä haastattelee kirjastovirkailija Kini Laine. Kuulijoille luvataan hyväntuulista huumoria aiheesta, joka saa posket punottamaan. Tarkoitus on ainakin saada vastaus kysymykseen, miksi jokaisella sinkkunaisella kannattaa olla mielikuvituspoikaystävä. Iltaa suositellaan nuorille naisille ja miehille sekä ikään katsomatta kaikille huumortintajuisille. Henriikka Rönkkönen on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka teki gradunsa pornonovelleista. Hän pitää suosittua Sinkkublogia. Kirjailijailta järjestetään 12.10. kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Miksi%20sinkulla%20kannattaa%20olla%20mielikuvituspoikayst%C3%A4v%C3%A4%20Henriikka%20R%C3%B6nkk%C3%B6nen%20vastaa%20kirjaston%20kirjailijaillassa/20161423/4