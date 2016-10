Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ministeri on hupparikansan puolella Tämän päivän nuoret tekevät tulevaisuudessa useita työuria. Se voi olla suuri mahdollisuus, sanoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.). Lindström avasi valtakunnallisen nuorisotyöviikon ja Hupparikansan puolella -kampanjan Kouvolassa eilen. Tulevaisuudessa työura voi koostua esimerkiksi erilaisista, toisiaan seuraavista projekteista. — Yksi hyvin suoritettu tehtävä poikii hyvää palautetta ja auttaa seuraavan tehtävän saamisessa. Mahdollisuuksia löytyy, jos niitä haluaa etsiä. Meidän tehtävämme on tarjota nuorille valmiudet tällaisen työuran kohtaamiseen, Lindström sanoo. Hupparikansan puolella-kampanja korostaa yhdenvertaisuuden tärkeyttä. — Kaikille nuorille on taattava mahdollisuus toteuttaa itseään, taustoista riippumatta. Kaikille pitää tarjota tukea ja apua silloin kun he sitä tarvitsevat tai kun he ovat siihen valmiita. Suomessa on tällä hetkellä 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heistä 2 600 asuu Kaakkois-Suomessa. Nuorten työttömien määrä kääntyi kesän aikana lievään laskuun, mikä Lindströmin mukaan luo hienoista positiivisuutta muuten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. — Nuoret eivät saa menettää uskoaan, Lindström painottaa. Ministeri peräänkuuluttaa nuorten tukipalvelujen mahdollisimman helppoa saatavuutta. Sitä varten julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin on opeteltava uusia yhteistyön muotoja. — Palvelut on vietävä sinne, missä nuoret itsekin liikkuvat. Kauppakeskus Valtarissa toimiva Ohjaamo on tästä hyvä esimerkki. Huomenna tiistaina Hupparikansan puolella-kampanja viettää some-päivää. Esiin nostetaan yhdenvertaisuuteen liittyvät elämäntarinat somessa, nuorisopalveluiden blogissa ja sivustoilla. Keskiviikkona 12.10. Ohjaamossa (kauppakeskus Valtari) teeman mukaista ohjelmaa kello 12—18. Kohtauspaikka yli 18-vuotiaille nuorille. Torstaina 13.10. Paneelikeskustelu Hirvelän koululla. Mukana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka, nuoria vaikuttajia, nuorisopalvelut ja koulun henkilökuntaa. Tilaisuus on koulun sisäinen. Perjantaina 14.10. Huppari-miitti. Osa 1 Valtarissa kello 12—15, osa 2 Kuntotalolla kello 18—21. Mukana Kuntotalon tapahtumassa Harri Leikola, Elmeri Rantalainen, Suvi Salmimies ja Mikael MG Gabriel. Päihteetön tilaisuus on suunnattu yli 12-vuotiaille. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Ministeri%20on%20hupparikansan%20puolella/2016221356152/4