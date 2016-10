Uutinen

Kouvolan Sanomat: Steinerkoulun lapset harmissaan ilkivallasta — piharakennusta ja kukkaistutuksia vahingoitettu viikonloppuna Kymenlaakson steinerkoulun pihalla Kuusankoskella on tehty viikonlopun aikana ilkivaltaa rikkomalla työn alla olevan piharakennuksen hirsikehikkoa. Ilkivallantekijät ovat myös repineet leikkimökistä ja katoksesta lautoja irti. Lisäksi on tallattu maahan lasten kasvattamia härkäpapuja ja rikottu astioita, joihin niitä oli istutettu. Kymenlaakson steinerkoulun tiedottaja Eija Lehesvirta kertoo, että lapset olivat maanantaiaamuna kouluun tullessaan harmissaan, kun he katselivat tuhottuja paikkoja. — Istutukset ja pihamökki ovat lapsille tärkeitä, sillä he ovat olleet niitä itse tekemässä. Olemme tehneet ilkivallanteosta rikosilmoituksen, Lehesvirta sanoo. Ilkivallan jälkiä korjattiin heti maanantaiaamuna, kun opettajat tulivat töihin. Ilkivaltaisesti rikottu mökki on steinerkoulun pihalla rakennuksen kulman takana suojassa katseilta. —Rakennukset eivät rahallisesti ole kovin arvokkaita, mutta lapsille ne ovat, sillä he ovat itse niitä olleet tekemässä. Mielipaha oli monella kova kun he katselivat tuhottuja paikkoja, kirjoitetaan Kymenlaakson steinerkoulun Facebook-sivuilla. Kouvolan poliisi ottaa lisätietoja asiasta vastaan numerossa 0504479574 tai sähköpostitse rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Steinerkoulun%20lapset%20harmissaan%20ilkivallasta%20%20%E2%80%94%20piharakennusta%20ja%20kukkaistutuksia%20vahingoitettu%20viikonloppuna/2016221359541/4