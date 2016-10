Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tilhien mystinen joukkokuolema Niskalassa Perjantaina löytyi Niskalassa Kuusankoskella olevan omakotitalon pihalta kymmenen kuollutta tilheä. Linnut olivat yläkerran ikkunan alla maassa ja osa ikkunan alapuolisella katolla lumiesteen pysäyttäminä. Ikkunassa oli lukuisia höyhenten reunustamia törmäysjälkiä, jotka kertoivat omaa karua kieltään tapahtumien kulusta. Pihatien toisella puolella vajaan kymmenen metrin etäisyydellä ikkunasta oli pihlaja. Lauantaina siinä ei enää ollut ainuttakaan marjaa mutta perjantaina puu oli vielä ollut niitä täynnä. Suuri tilhiparvi oli laskeutunut paikalle ja tehnyt päivän mittaan selvän kaikista marjoista. Talossa asuvan Piia Saarelaisen lähtiessä töihin aamulla pihalla ei ollut yhtään kuollutta lintua. Kuolleet linnut olivat ikkunan alla hänen palatessaan. Näin on Saarelaisen mukaan tapahtunut ennenkin, mutta ei koskaan vielä tällaisessa mittakaavassa. Yksittäisiä kuolleita tilhiä on tänäkin vuonna löytynyt pihalta pari kappaletta ja näiden kymmenen jälkeen sunnuntaina vielä kaksi yksilöä. Nämä olivat tyhjäksi syödyn pihlajan alapuolella, mikä herätti myös ihmetystä kuolinsyystä. Asian tekee merkilliseksi myös se, että yläkerran ikkuna on varsin pienikokoinen. Sen rinnalla on toinen vieläkin pienempi ruutu, mutta siinä ei törmäysjälkiä näkynyt. On suorastaan ihme, että kymmenen lintua osuu näin pieneen ruutuun lähes samanaikaisesti. Ainoa selitys on, että satoja lintuja lähtee yhtä aikaa paniikinomaiseen pakoon samaan suuntaan. Ikkunan kohdalle osuvat luulevat peilautuvaa maisemaa pakoreitiksi muiden väistäessä taloa. Käsitys siitä, että tilhet humaltuvat marjoista, elää voimakkaasti, eivätkä tämän tyyppiset tapahtumat ainakaan hälvennä näitä epäilyjä. Mitään varmaa tieteellistä näyttöä asiasta ei kuitenkaan liene olemassa. Lintujen kannalta kriittisimmät ikkunat voisi varustaa jonkinlaisilla tarroilla tai somisteilla, jotka estäisivät lintuja luulemasta ikkunaa läpilentomahdollisuudeksi. Näin tämän tyyppisiltä tapahtumilta voitaisiin kenties välttyä. Tätä menetelmää voisi ainakin kokeilla pahimmilla paikoilla. Lue koko uutinen:

