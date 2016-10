Uutinen

Kouvolan Sanomat: Turhat pihasäännöt romukoppaan — Ekholmintien päiväkoti sai tunnustusta lasten liikuttamisesta — Tuntuu ihan mahtavalta. Paljon on otettu pieniä askelia lasten liikkumisten lisäämiseksi vuosien varrella, mutta kyllä on kannattanut. Tämä on erityisesti asennemuutoksen työvoitto, sanovat lastenhoitaja Sanna Rantoja-Hämäläinen ja lastentarhanopettaja Tarja Hairo Ekholmintien päiväkodin saamasta tunnustuksesta. Ekholmintien päiväkoti Kuusankoskella on saanut valtakunnallista tunnustusta lasten liikunnan lisäämiseksi. Se on valittu Vuoden Ilo kasvaa liikkuen –varhaiskasvatusyksiköksi. — Suunnittelemme yhdessä lasten kanssa Ilo kasvaa liikkuen –juhlat, joihin kutsumme myös vanhemmat paikalle, päiväkodilta luvataan. Ekholmintien päiväkoti on ollut mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyössä kolme vuotta. Päiväkodin pihasääntöjä on muutettu sallivammiksi turhat kiellot on poistettu. Siirtymätilanteiden ja odotusaikojen liikkumismahdollisuuksia on lisätty ja liikuntavälineet ovat lasten vapaassa käytössä. Suuri muutos on tapahtunut myös henkilöstön asenteessa liikuntaa kohtaan. Lasten osallisuus sekä ympäristö- ja luontokasvatus ovat päiväkodin toiminnan peruspilareita. Tunnustuksen saamiseen johtaneesta toimintakulttuurin muutoksesta Rantoja-Hämäläinen kiittää esimiestään, päiväkodin johtaja Reija Vallentinia. Valtakunnallisen Vuoden varhaiskasvatusyksikkö -tunnustuksen avulla tuodaan esille työtä, jota Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa mukana olevat varhaiskasvatuksen yksiköt tekevät lasten liikkumisen lisäämiseksi. Tämän vuoden pääteemana oli lapsen osallisuus. Tunnustus jaettiin lokakuun alussa. Palkinnon myöntää Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma ja se myönnetään vuosittain. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/10/Turhat%20pihas%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20romukoppaan%20%E2%80%94%20Ekholmintien%20p%C3%A4iv%C3%A4koti%20sai%20tunnustusta%20lasten%20liikuttamisesta/2016221355236/4