Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Köyhän elämä on ankaraa, mutta helppoa ei ole rikkaillakaan” — 60-vuotias Kuusankosken teatteri juhlii viikonloppuna Arto Salmisen Varastolla 60 vuotta täyttävän Kuusankosken teatterin juhlanäytelmä on Varasto, Arto Salmisen yhteiskuntakriittinen komedia. Teoksen ytimessä ovat pienipalkkaiset duunarit. Ohjaaja Eero Hasun mukaan näytelmän sanoma voisi kuulua näin: ”Köyhän elämä on ankaraa, mutta helppoa ei ole rikkaillakaan. Onneksi on aina joku joka selviää.” — Varasto sopii hyvin juuri Kuusankosken teatteriin. Tämä on kansanläheinen paikka, Hasu sanoo. Tuottaja Reetta Ikäläisen mukaan Kuusankosken teatterilla menee nyt hyvin. Takana ovat turbulenssivuodet. Vuonna 2013 teatterille oli kertynyt 60 000 euron velat kaupungille maksettavista tilavuokrista. Väkeä lomautettiin, ja teatterilaiset pyörittivät toimintaa talkoovoimin. Nyt talous on tasapainossa. Ikäläinen arvioi, että teatterin toiminnassa on vuosittain mukana noin 50 henkeä. Harrastusmahdollisuus halutaan tarjota mahdollisimman monelle. Juhlanäytelmä varaston ensi-ilta on perjantaina 14. lokakuuta kello 19. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/11/%E2%80%9DK%C3%B6yh%C3%A4n%20el%C3%A4m%C3%A4%20on%20ankaraa%2C%20mutta%20helppoa%20ei%20ole%20rikkaillakaan%E2%80%9D%20%E2%80%94%2060-vuotias%20Kuusankosken%20teatteri%20juhlii%20viikonloppuna%20Arto%20Salmisen%20Varastolla/2016221365988/4