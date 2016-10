Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huom! Huoneistomarkkinointi toi uusia tuulia Kouvolan kiinteistövälitykseen Kouvolan seutu sai uuden kiinteistönvälitysketjun kesällä, kun Huom! Huoneistomarkkinointi aloitti. Yrittäjä ja toimitusjohtaja Katariina Palmu sanoo olevansa erittäin tyytyväinen pariin ensimmäiseen kuukauteen. — Uskon, että Kouvolassa on paikka tuoreelle tekijälle. Kiinteistöalalla on ollut nyt aika paljon liikehdintää, Remaxilla ennen työskennellyt Palmu arvelee. Kun Remax lopetti Kouvolassa, Palmu pohti myös yksityisen kiinteistönvälitysyrityksen perustamista. Lopulta hän päätyi kuitenkin ketjuyrittäjäksi. — Osana ketjua saa brändin, markkinointimateriaalit ja lakipuolen neuvot. En pidä Kouvolan seudun kilpailutilannetta erityisen tiukkana. On hyvä tehdä asioita eri tyyleillä, sillä tämä on bisnes, joka perustuu pitkälti välittäjän henkilöön, Palmu uskoo. Huom! työllistää tällä hetkellä Kouvolassa kolme työntekijää. Alku on sujunut sen verran hyvin, että Palmu sanoo jo pohtivansa uuden työntekijän palkkaamista. Remaxin lisäksi SKV on lopettanut Kouvolassa. SKV kuuluu Realia Groupin omistuksiin, samoin kuin Huom! Huoneistomarkkinointi ja Huoneistokeskus. Lue koko uutinen:

