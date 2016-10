Uutinen

Kouvolan Sanomat: Isä palasi sodasta vieraana Paperilehdessä julkaistun jutun (KS 11.10.) kappalejako oli mennyt sekaisin. Juttu on luettavissa tässä kokonaisena. Veijo Tervonen, 57, muistaa isänsä äkkipikaisena miehenä. Perheellä oli pieni maatila Sulkavalla Etelä-Savossa. Aina maitotilipäivänä Eino Tervonen lähti nahkasalkun kanssa kaupunkiin ja palasi kotiin pullon kanssa. Isä oli ollut talvi- ja jatkosodassa. Juopuneena hän puhui sotajuttuja itsekseen ja maastoutui välillä keskitykseltä suojaan keittiön pöydän alle. Joskus hän hakkasi hevosta. Osansa sai myös Veijo Tervosen isoveli. — Kerran isä hermostui jostakin ja kiersi taloamme kirveen kanssa. Hän iski sen lopulta ulkoseinään. Tervonen oli tuolloin alle kouluikäinen. Hän muistaa pelon. Myllykoskella asuva Veijo Tervonen on mukana Timo Korhosen ohjaamassa dokumenttielokuvassa Sodan murtamat (2016). Se kertoo miehistä, jotka lähtivät rintamalle puolustamaan rauhaa, mutta toivat sodan kotiin. Kokemuksistaan puhuvat sodassa järkkyneiden miesten lapset. Sodan murtamat sai ensi-iltansa syyskuussa. Tänään tiistaina elokuva esitetään Studio 123:ssa Kuusankoskella. Näytös on osa elokuvan erikoisnäytöskiertuetta. Ohjaaja Timo Korhonen luki Ville Kivimäen Tieto-Finlandialla palkitun teoksen Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939—1945 (WSOY 2013). Sen innoittamana hän päätti tehdä elokuvan historiankirjoituksen aukosta, vaietusta kansallisesta traumasta. — Taiteen tekemisessä on monesti lähtökohtana virhe. Tässä on tapahtunut sellainen: Olemme unohtaneet, miten kovaa sota oli ja mitä se teki ihmisille. Sodan kokemus on hämäytynyt sankaripuheeksi. Ohjaaja pitää aihetta myös ajankohtaisena, koska traumatisoituneita pakolaisia virtaa Eurooppaan. Korhosen mukaan jatkosodassa 191 miestä sai Mannerheim-ristin ritarin arvon. Samaan aikaan noin 15 700 miestä joutui sotapsykiatriseen hoitoon. Sodan jälkeen sotasairaalat suljettiin kuitenkin nopeasti, ja miehet jäivät perheidensä kontolle. Osa kodeista joutui kohtaamaan sen, miten kaivattu isä saapui rintamalta kotiin muuttuneena miehenä: tuntemattomana, sulkeutuneena, väkivaltaisenakin. Elokuvaan haettiin haastateltavia lehtijutuilla. Vastauksia tuli 55 lapselta. Heistä elokuvaan päätyi kahdeksan. Haastatteluiden lisäksi elokuvassa on mukana sotilaiden kirjeitä rintamalta, psykiatrisia potilaskertomuksia ja puolustusvoimien rintamakuvaajien kuvaamaa materiaalia. Korhoselle tuli yllätyksenä se, miten moni päähenkilöistä puhui häpeästä. Myös erästä näytöstä katsomaan tullut nainen kertoi, että hänen isänsä kieltäytyi sotainvalidien kuntoutuksista häpeän takia. — Veteraanit kertoivat siellä kokemuksiaan etulinjassa taistelemisesta. Hän ei olisi pystynyt osallistumaan näihin keskusteluihin. Järkkyneet miehet laitettiin sodassa etulinjan sijaan avustaviin tehtäviin. Eino Tervonen sai eräänä päivänä silmittömän raivokohtauksen kotona, ja poliisi vei hänet. Elettiin 1960- ja -70-lukujen taitetta. Hänet toimitettiin saman tien psykiatriseen hoitoon Moision sairaalaan Mikkeliin. Kun hän palasi kotiin, yksinpuhelut sodasta olivat loppuneet. Tervonen uskoo, että miesten toipumista sodan kauhuista ei helpottanut Suomessa vallinnut asenneilmapiiri. — Nuoret miehet viettivät vuosia rintamalla, mutta kokivat kotiin palattuaan, että heitä ei arvosteta. Eino Tervonen menehtyi sydänkohtaukseen vuonna 1976. Sodan murtamat -elokuva tänään 11.10. kello 16 Studio 123:ssa Kuusankoskella. Elokuvan jälkeen on keskustelutilaisuus, johon osallistuvat ohjaaja Timo Korhonen ja yksi päähenkilöistä Veijo Tervonen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/11/Is%C3%A4%20palasi%20sodasta%20vieraana/2016221363301/4