Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Monipuolinen paini soveltuu hyvin tytöille Sarita Lehto painii kilpailuissa vasta ensimmäistä kauttaan. Painisalin tunnelma on tullut kuitenkin pian 10-vuotiaalle Voikkaan Urheilu-Veikkojen urheilijatytölle enemmän kuin tutuksi. Eräänlainen hang around -innostuminen kehittyi luonnostaan pienin harppauksin. Isä Raimo Lehto valmentaa ja isoveli Sampo Lehto aloitti painin ennen pikkusiskoa. — Sarita alkoi viitisen vuotta sitten käydä mukana harjoituksissa. Ensin hän katseli, sitten hän alkoi tehdä omineen samoja juttuja kuin muutkin ja oli lopulta harjoituksissa itsekin mukana, Raimo Lehto kertaa. Paini-iltoina järjestys on selvä: läksyt ensin ja treenit sitten. — Harjoitukset on kerran viikossa, mutta jos haluan, voin mennä toisenkin kerran. Yleensä treenaaminen ei tunnu tylsältä. Ja ainakin yksi kaveri on tullut jo painin myötä, Sarita Lehto kertoo. Lue koko uutinen:

