Kouvolan Sanomat: Kouvola pienensi henkilöstömenoja — kasvatti palvelujen ostoja Kouvolan kaupungin osavuosikatsaus ja koko vuoden tilinpäätösennuste ei kerännyt hurraahuutoja kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantai-iltana. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell kuvasi tilannetta ytimekkäästi: piti tulla liki 1,7 miljoonan voitto, mutta näyttääkin tulevan lähes 4 miljoonan euron tappio. Tulosta parantaa 1,5 miljoonan euron satunnainen erä eli Tykkimäen Vapaa-aikakeskuksen osakkeiden myyntivoitto. Ilman sitä alijäämä painuisi ennusteen mukaan 5 miljoonaan euroon. Kaupungin vuosibudjetti on toimintakatteella mitattuna noin 500 miljoonaa euroa. Hyvinvointipalvelujen suurimmat ylityspaineet tulevat sairaalapalveluista. Ostettu erikoissairaanhoito maksaa noin 2,9 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Kaupungin oman sairaalatoiminnan menot ovat nousseet 600 000 euroa viime vuoden elokuun lopusta. Myönteisenä Forsell piti sitä, että kaupungin henkilöstökulut ovat tammi—elokuussa pienentyneet 0,3 prosenttia eli 546 000 euroa. Tämä tarkoittaa reilun 67 henkilötyövuoden vähennystä. Kaupunki on kasvattanut palvelujen ostoja 1,6 prosenttia eli käyttänyt 2 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vastaavana aikana viime vuonna. Seppo Nikkanen (ps.) esittikin, että valtuutetuille toimitetaan listaus suurimmista palveluostoista ja lyhyt selitys, miksi ostot ovat kasvaneet. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jari Suomela (kok.) kuvasi kaupungin taloudenpidon onnistuneen ”olosuhteisiin nähden välttävästi”. — Ongelmana on yhä rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino. Lue koko uutinen:

