Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolaan uusi yhdistys keskustaa kehittämään — "Emme aio astua kenenkään tontille" Jokaisessa elinvoimaisessa kaupungissa pitää olla elinvoimainen keskusta. Tätä on lähtenyt tavoittelemaan pieni joukko kouvolalaisia yrittäjiä. He ovat vastikään perustaneet KouvolaCity ry:n. — Emme vie keneltäkään mitään, emme aio astua kenenkään tontille, emmekä kilpaile Kouvolan ydinkeskusta ry:n tapahtumien kanssa, Juha Tynninen sanoo. Tynninen on Kouvolan Musiikin yrittäjä ja KouvolaCity ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksellä on kunnianhimoinen tavoite: se haluaa tehdä Kouvolan keskusta-alueesta nykyistä elävämmän kauppapaikan. Yhdistyksen perustajat eivät yritä kulkea päämääräänsä kohti yksin. Heidän mielestään ratkaiseva tekijä menestymiseen on mahdollisimman laaja yhteistyö yrittäjien kesken. Yrittäjä Nina Puntinkin mielestä ratkaiseva tekijä menestymiseen on yhteistyö. Hän on yhdistyksen yksi perustajista ja kävelykatu Manskilla sijaitsevan Kuusaan Liivishopin omistaja. — Jotain meidän pitäisi tehdä kimpassa. Ainakin meidän pitäisi sitoutua myönteiseen ajatteluun puheissamme ja toiminnoissamme. Eilen maanantaina KouvolaCity järjesti info- ja keskustelutilaisuuden kouvolalaisille yrittäjille.Kouvolan Pukimon toimitusjohtajan Jarkko Mikkolan mielestä yhdistyksen ideat ovat toistaiseksi vailla konkretiaa. Mikkola on Kouvolan ydinkeskusta ry:n puheenjohtaja. — Kai tänne kaksi keskustaa kehittävää yhdistystä mahtuu, hän pohti puheenvuorossaan. Tähän saakka Kouvolan keskustan kehittäminen on nojautunut pitkälti kolmikantaperiaatteeseen: kaupunki, Kinno ja Kouvolan ydinkeskusta ry. Kaupungin kehittämispäällikkö Harri Kivelä haluaa KouvolaCityn mukaan ideointipöytään. — Minä roolini puolesta olen varmasti se koollekutsuja. Kehittämispäällikkö tietää, että työsarkaa riittää kaikille. — Emme oikein osaa kumppanuutta, siinä on kehitettävää. Lue koko uutinen:

