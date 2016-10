Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan konserniyhtiöissä vakaa tilanne — myös Kouvolan Veden tilanne paranemassa Kouvolan keskeisten konserniyhtiöiden tilanteessa ei ole sellaisia hälyttäviä merkkejä, että kaupungin pitäisi puuttua tilanteeseen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsauksia ja ensi vuoden tavoitteita kokouksessaan maanantaina. Kaupungin keskeisiä tytäryhtiöitä ovat KSS Energia, Kouvola Innovation, Kouvolan Asunnot, Kaakkois-Suomen Tieto, Kouvolan Vesi, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Krao sekä Kouvolan teatteri. — Yhtiöille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ihan hyvin. Ensi vuoden tavoitteista päättää valtuusto, mutta niitä on neuvoteltu yhdessä niin, että tavoitteisiin olisi realistista päästä, Kouvolan talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Kouvolan talouden kannalta yhtiöistä merkittävimpiä ovat KSS Energia ja Kouvolan Vesi. Niistä kaupungin pitäisi asetettujen tavoitteiden mukaan saada vähintään 6,5 miljoonan euron vuotuiset osinkotulot. Kouvolan Veden osalta tavoitteen toteutuminen on ollut hankalaa. — Sielläkin kyllä tehtiin tulosta, mutta kirjanpitolain mukaan omia alijäämiä piti paikata ennen osingonjakoa. Kaupunki kyllä saa tuloa esimerkiksi lainojen korkojen ja johtoaluevuokrien kautta. Forsellin arvion mukaan tuloutuspuoli Kouvolan Vedestä on menossa parempaan suuntaan ja määritelty taso saavutetaan ensi keväänä. Keskeisistä tytäryhtiöistä Kaakkois-Suomen Tiedon tulevaisuus on osittain hämärän peitossa. Maakuntauudistuksen toteutuessa kunnallisten ICT-yhtiöiden rooli on epäselvä. — Itse näen niin, ettei maakuntaan mahdu kuin yksi yhtiö. Toimintojen yhdistämistä on selvitetty eteläpään kanssa. Keskusteluista ei ole edetty. Etelässä keskitytään nyt sikäläisen liikelaitoksen yhtiöittämiseen. Kaakkois-Suomen Tiedon osavuosikatsauksessa todetaan, että yhtiö kävi Haminan kanssa tiiviitä neuvotteluja kaupungin saamisesta Kaakkois-Suomen Tiedon asiakkaaksi. Osavuosikatsauksen mukaan Kotkan kaupunki kuitenkin painosti Haminaa jatkamaan Kotkan omistaman liikelaitoksen ICT Kymin asiakkaana. Lue koko uutinen:

