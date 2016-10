Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mona-Liisa Nousiainen: Toivon, että perinteinen ei katoa kokonaan Kouvolan Hiihtoseuran maajoukkuehiihtäjä Mona-Liisa Nousiainen tähtää vuoden 2018 talviolympialaisiin, jotka järjestetään Pyeong Changissa Etelä-Koreassa. Harmonikansoitto on ollut hänen intohimonsa jo 4-vuotiaasta lähtien. Seuraavassa Nousiainen kertoo, mitä mieltä hän on muun muassa maitohaposta, politiikasta ja voittamisesta. Juttu julkaistaan kokonaisuudessaan keskiviikon Kouvolan Sanomissa. Maastohiihto? — Rakastamani laji ja intohimo pienestä tytöstä saakka. Sukset laitettiin jalkaan 2-vuotiaana, ja laji vei heti mennessään. Nuorempana harrastin myös paljon muita lajeja, mutta aina hiihtäminen on ollut minulle se ykkösjuttu. Tarina kertoo, että lapsena minut on kannettu sukset jalassa autoon, koska en suostunut millään lopettamaan hiihtämistä. Perinteinen? — Lempilajini ja vahvuuteni hiihdossa. Jostain syystä latua pitkin kulkeminen on aina ollut minulle luontaisempaa kuin vapaan hiihto. Mielenkiinnolla seuraan mihin perinteisen hiihto on tulevaisuudessa menossa. Toivon, että perinteinen ei katoa kokonaan. Lahti? — Entinen asuinpaikkakunta. Asuin Lahdessa viitisen vuotta, kun lähdin Rovaniemeltä Sibelius-Akatemiaan Helsinkiin opiskelemaan. Lahti tarjosi hyvät treenipaikat, ja silti matka Helsinkiin kouluun ei ollut kauhean pitkä. Ensi vuonna on edessä Lahden MM-hiihdot. Kotikisoissa ja läheisten ihmisten edessä MM-kisoissa hiihtäminen olisi kyllä yksi uran hienoja hetkiä. Muistan, kun olin katsomassa 2001 MM-hiihtoja Lahdessa. Mietin silloin, että olisipa siistiä, jos joskus iteskin pääsisi Lahden stadionilla hiihtämään samanlaisissa karkeloissa. Ensi vuonna siihen olisi mahdollisuus. Olympialaiset? — Uran suurin tavoite on päästä olympialaisiin ja menestyä siellä. Tulevat talviolympialaiset Pyeong Changissa 2018 ovat minun urani kohokohta. Siellä on lempimatkani perinteisen sprintti tarjolla. Noissa kisoissa haluaisin olla urani parhaassa kunnossa ja hiihtää kovaa. Maitohappo? — Tuo rakastettu ja vihattu asia. Hiihto on pääasiallisesti kisoissa sitä, että taistellaan maitohappoa vastaan. Harjoituksissa kroppaa rääkätään, jotta kisoissa maitohappoa ei pääsisi syntymään niin helposti. Ja että kroppa kestäisi maitohappoa mahdollisimman pitkään. Se onkin jännä juttu, että silloin, kun kroppa toimii ja hiihto kulkee, niin vaikka elimistössä olisi kuinka paljon maitohappoa, niin sitä vain pystyy toimimaan, ja kaikki tuntuu yllättävän helpolta. Kilpaileminen on tuolloin hauskaa. Harmonikka? — Toinen intohimoni kohde pienestä tytöstä saakka. Aloitin harmonikansoiton 4-vuotiaana isosiskon perässä. Nautin soittamisesta ja esiintymisestä todella paljon. Harmonikansoiton solistiset opinnot Sibelius-Akatemiassa ovat edelleen kesken. Tarkoitus on tehdä ne loppuun urheilu-uran jälkeen, ja saada harmonikansoitosta/opettamisesta tulevaisuuden ammattini. Sisu? — Kuvailisin itseäni sinnikkääksi, periksiantamattomaksi ja itsepäiseksi. Nämä kaikki voi laittaa sisu-sanan alle. Hiihtäjänä ei oikeastaan pärjää, jos ei ole sisua. Pitää jatkuvasti harjoittelussa ja kisoissa voittaa itsensä ja pahan olon tunteet, ja mennä lopuksi aina sisulla eteenpäin. Voittaminen? — Voittaminen on ihana ja huumauttava tunne. Olen ollut aina erittäin kilpailuhenkinen ja voittaminen kuuluu siihen olennaisena osana. Pienenä minua otti suunnattomasti päähän, jos hävisin esim. jossain lautapelissä siskoilleni. Siitä toipumiseen meni aina hetki. Nykyään olen oppinut olemaan rennompi. Ei kaikessa tarvitse kilpailla tai olla paras. Tärkeintä on nauttia itse tekemisestä, antaa kaikkensa ja ennen kaikkea voittaa itsensä. Jos sen jälkeen esim. hiihdossa voittaa kaikki muut, niin JES! Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/11/Mona-Liisa%20Nousiainen%3A%20Toivon%2C%20ett%C3%A4%20perinteinen%20ei%20katoa%20kokonaan/2016221366266/4