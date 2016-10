Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken Seuratalo Oy:n osakkeet myynnissä loppuvuoden ajan Myllykosken Seuratalo Oy:n osakkeita on nyt mahdollista hankkia. Yhden osakkeen hinta on 100 euroa ja niitä voi varata vuoden 2016 loppuun asti. Myllykoskelaislähtöinen omistaja Juha Jokimies korostaa, että kyseessä on osakeyhtiö eikä kiinteistöosakeyhtiö. Osakeyhtiössä osakas vastaa toiminnasta vain sijoittamallaan pääomalla, tiedossa ei siis ole yhtiövastikkeen maksamista eikä muitakaan lisäkuluja. Juha Jokimiehen omistama Riverman Invest Oü osti Myllykosken seuratalon UPM Oyj:ltä. Riverman Invest toimii Pärnussa Virossa, ja se valmistaa työmaaparakkeja, joiden asiakaskunta on pääosin Suomessa. Seuratalon toimintaa pyörittämään on perustettu uusi yhtiö, Myllykosken Seuratalo Oy. Aluksi kiinteistön omistaa Riverman Invest Oü ja käytännön toiminnasta vastaa Myllykosken Seuratalo Oy. Tämä järjestely on tehty siksi, että seuratalon kunnostus vaatii pääomia, joita Myllykosken Seuratalo Oy:llä ei vielä ole. Seuratalon osakkeita voi varata Myllykosken Seuratalo Oy:n hallituksen puheenjohtajan Heikki Kuparin kautta sähköpostiosoitteesta info@seuratalo.fi. Juttuun lisätty kello 21.14 tieto siitä, mistä osakkeita voi varata. Lue koko uutinen:

