Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osa Vaasan Oy:n investointimiljoonista lienee tulossa Kuusankoskelle Kuusankosken leipomon tulevaisuus näyttää turvatulta, vaikka yt-neuvottelut alkavatkin Vaasan Oy:llä. Toimitusjohtaja Thomas Isaksson korostaa, että tuotantoa ei olla siirtämässä Suomesta ulkomaille. — Se tarkoittaa, että volyymi jakaantuu Suomessa jatkossa nykyistä vähemmille leipomoille. Kuusankosken leipomo on yksi isoista yksiköistämme, joita on systemaattisesti kehitetty. Isaksson siis vähintään vihjaa siihen suuntaan, että Kuusankoskelle on tulossa osa investointimiljoonista. Yhtiö kertoo investoivansa 22 miljoonaa euroa tuoreleipätuotannon kehittämiseen Suomessa ja Virossa. Investoinnista noin 14 miljoonaa menee Suomeen ja noin 8 miljoonaa euroa Viroon. Investoinnin tavoitteena on tuotannon tehostaminen tuotantolinjoja ja -tiloja nykyaikaistamalla. — Investointi tukee suomalaista leipätuotantoa ja mahdollistaa kotimaisen ruisleivän ympärillä tapahtuvia uudistuksia ja muun muassa kokonaan uuden ruisleipälinjan rakentamisen. Panostamme siis ruisleipäkyvykkyytemme parantamiseen, toimitusjohtaja sanoo. — Meidän on sopeuduttava ja muutettava toimintamme rakennetta kestävämmäksi. Siten voimme taata leipomotoimintamme jatkumisen Suomessa. Vaasan Oy:n palkkalistoilla on Kuusankoskella tällä hetkellä 131 henkilöä. Heistä 106 on työntekijöitä ja loput toimihenkilöitä. Isaksson ei halua täsmentää, kuinka moni heistä on nyt alkavissa yt-neuvotteluissa mukana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/11/Osa%20Vaasan%20Oy%3An%20investointimiljoonista%20lienee%20tulossa%20Kuusankoskelle/2016221358998/4