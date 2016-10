Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pienistä asunnoista kova kysyntä Asuntokaupassa yksiöt ja pienet kaksiot ovat nyt todella kysyttyjä. Kiinteistömaailman perinteisessä barometrissä neljä viidestä kiinteistönvälittäjästä sanoo yksiöistä olevan jo suoranaista pulaa. Barometriin vastanneista 467 kiinteistönvälittäjästä kukaan ei usko, että yksiöiden hinnat laskevat yli 3 prosenttia nykytasosta. Kova kysyntä tuo luonnollisesti ilmeisiä hinnannousupaineita pieniin asuntoihin. Tilanne on samankaltainen myös Kouvolassa. Kiinteistömaailman yrittäjä Harri Vauhkonen sanoo, että yksiöpula on ennen muuta kasvukeskusten vitsaus. — Kouvolassa on aivan sama tilanne: yksiöt ja pienet kaksiot viedään käsistä. Reilusti yli puolet barometriin vastanneista luottaa, että asuntojen kauppamäärät lisääntyvät seuraavan puolen vuoden aikana. Ostajan markkinat tulkitaan olevan edelleen isojen asuntojen sekä varsinkin omakotitalojen kaupassa. Omakotitaloja on tällä hetkellä myynnissä Kouvolan alueella kaikkiaan noin 300. — Parhaimmillaan taloja oli myynnissä yli 400. Syyskuun loppuun mennessä Kouvolan alueella oli tehty kaikkiaan 194 omakotitalokauppaa. Viime vuonna vastaavaan aikaan kauppoja oli 230, Vauhkonen kertaa lukuja. Lue koko uutinen:

