Kouvolan Sanomat: ”Se oli rapsakka retkikunta” — Peer Günt lähtee 40-vuotisjuhlakiertueelle Oli vuosi 1976. Timo Nikki oli 16-vuotias. Häntä jännitti, valmistautuihan hän elämänsä ensimmäiseen keikkaan Kouvolan poikalysessa. Nikki oli perustanut Peer Günt -yhtyeen vain joitakin viikkoja aikaisemmin. Teinipoikien muodostama trio väänsi liikuntasalissa volyymin täysille ja antoi palaa. — Yleisö ei ymmärtänyt yhtään, mitä tapahtui, Timo Nikki, 56, arvelee nyt. 1980-luvullla yhtyeen soundi kallistui yhä enemmän hard rockin suuntaan. Kokoonpano löysi legendaarisimman muotonsa. Nikin lisäksi yhtyeessä soittivat rumpali Teijo ”Twist Twist” Erkinharju ja basisti Teijo ”Tsöötz” Kettula. Vuosi 1984 oli käänteentekevä. Peer Günt voitti kovatasoisen Rockin SM-kilpailut Kolmannen Naisen nenän edestä. 1980-luvun jälkimmäinen puolisko oli Peer Güntin kulta-aikaa. Miksaaja Reima Saarinen kulki yhtyeen mukana 1984—1990. Hän luonnehtii silloista yhtyettä älyttömän kovaksi. — Se oli rapsakka retkikunta. Moni asia osui bändissä kohdalleen. Saarisen mukaan etenkin Erkinharjun ainutlaatuisuus rumpalina teki yhtyeestä jäljittelemättömän. — Twist Twistin soitto oli kuin lämmin rukkanen vasten kasvoja. Yhtyeen suosio tasaantui ja taittui 1990-luvulla ja Saarinenkin jäi siitä pois. Levyjä syntyi ja keikkoja riitti, mutta 80-luvun lopun hullut vuodet olivat historiaa. Vuonna 2005 triolla menivät piuhat solmuun, ja Nikki erotti bändistään Erkinharjun ja Kettulan. Nikki kasasi ympärilleen uuden bändin, jonka kanssa hän on nyt keikkaillut 10 vuotta. Lokakuun lopussa käynnistyvällä 40-vuotisjuhlakiertueella kuullaan Peer Güntin kappaleita koko sen historian ajalta. Osaa ei ole koskaan aikaisemmin kuultu livenä. Peer Günt on 40-vuotisjuhlakiertueella 28.10.—26.11. Kouvolassa House of Rockissa yhtye soittaa 18.11. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

