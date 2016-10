Uutinen

Kouvolan Sanomat: 20 kilometriä pitkä hakkuutyömaa — puustoa poistetaan Savon radan varrelta Junaradan ympäriltä hakataan puita Kouvola—Mikkeli välisellä rataosuudella. Hakkuutyömaa on reilun 20 kilometrin matkalla Kuusankosken ja Vuohijärven välillä. — Puustoa hakataan pois rautatieliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi, maankäyttöisännöitsijä Kimmo Tiainen sanoo Ramboll CM:stä. Hakkuut alkoivat maanantaina ja ne kestävät muutaman kuukauden. Liikennetypeviraston tavoitteena on hakata radanvarsille suojavyöhykkeet koko maassa. Puiden kaatumisia junaradalle sattuu useita kymmeniä vuosittain koko maassa. — Viime kesänä pelkästään Itä-Suomen alueella kaatui kymmenkunta puuta junaradalle kesämyrskyissä, Tiainen sanoo. Kaatunut puu katkaisi junaliikenteen Selänpäässä viime kesänä. Hakkuualueella on myös liito-oravien pesimäpaikkoja. — Pesimä-alueet jätetään kuitenkin hakkaamatta tässä vaiheessa, Tiainen kertoo. Hakkuita on tehty aiemmin muun muassa Kouvola—Lahti välillä noin 60 kilometrin matkalle. Kouvolan ja Lappeenrannan välisellä rataosuudella on hakattu puuta noin 20 kilometrin matkalta. Kouvolan ratapihan alue raivattiin viime kesänä. Se herätti paljon närää alueen asukkaissa melun lisääntymisen ja maiseman muuttumisen takia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/12/20%20kilometri%C3%A4%20pitk%C3%A4%20hakkuuty%C3%B6maa%20%E2%80%94%20puustoa%20poistetaan%20Savon%20radan%20varrelta/2016221370056/4