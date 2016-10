Uutinen

Kouvolan Sanomat: Epävarmuus saa kirurgit lähtemään Poksista Pohjois-Kymen sairaalan epäselvä tulevaisuus saa erikoislääkärit äänestämään jaloillaan. Tämä on terveysjohtaja Kari Kristerin ja Poksin johtavan ylilääkärin Tero Tapiolan tulkinta Poksin kirurgikadosta. Levällään ovat sekä eduskunnan päätökset sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta että Kouvolan päätös sote-yhteisyrityksen perustamisesta. Lakivalmistelun mukaan Kouvolaan ei olisi jäämässä leikkaustoimintaa eikä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä. Kymenlaakson keskussairaalakin on niiden sairaaloiden joukossa, jossa on suppean tason palvelut. — Ihmiset tekevät ratkaisuja elämästään ja miettivät, kuinka kiinnostava työpaikka on jatkossa. Kun kirurgian alalta ei ole Kouvolassa oikein mitään luvassa, suunta on aika vahvasti pois Pohjois-Kymen sairaalasta, Tapiola sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/12/Ep%C3%A4varmuus%20saa%20kirurgit%20l%C3%A4htem%C3%A4%C3%A4n%20Poksista/20161435/4