Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jukka Rasimus aloittaa KPL:n toiminnanjohtajana marraskuun alussa Kouvolan Pallonlyöjät on löytänyt uuden toiminnanjohtajan niin sanotusti perhepiiristä. Seuran viestintätiimissä vuodesta 2011 ahkeroinut Jukka Rasimus perii Jari Vesasen paikan ja aloittaa uudessa tehtävässään virallisesti marraskuun alussa. Kuluvana vuonna Rasimus on työskennellyt KPL:n toimistolla myynnissä ja markkinoinnissa. Kun Vesanen halusi nelivuotiskautensa jälkeen vetäytyä syrjään, hän kysyi itse Rasimuksen halukkuutta seuraajakseen. — Tykkään haasteista, ja kun kävi selväksi, etten jää työssäni yksin, päätin tarttua tähän hommaan. KPL:n toiminta rakentuu vahvasti seurahenkeen, ja siitä saan itsekin varmasti paljon apua. Rasimus, 35, on koko ikänsä asunut Kouvolan alueella, joten hän on ehtinyt luomaan seudulle vahvoja siteitä. Paikallistuntemuksen ohella hän laskee vahvuuksikseen sosiaalisuuden, positiivisen asenteen ja rohkeuden toteuttaa luovia ratkaisuja seurajohtajana. — Pesäpalloliiton ja Superpesiksen omissa strategioissa uudistuminen on vahvasti esillä. Sellaista hieman paatunut pesisliike kaipaakin, Rasimus sanoo. KPL itse on näyttänyt uudistustyössä mallia monelle muulle pesäpalloseuralle. Varsinkin myynti, markkinointi ja viestintä ovat saaneet paljon myönteistä huomiota muualla maassa. Jopa niin paljon, että muut seurat ovat kyselleet Kouvolasta neuvoja. KPL palkittiin vastikään Pesäpalloliiton kauden päätösjuhlallisuuksissa vuoden junioriseurana ja vuoden lisenssiseurana. EU-rahoitteisen kyläpesishankkeen ansiosta seuran juniorilisenssien määrä kohosi pitkälle yli 500:n. Juniorien kilpapuolella A-pojat saavuttivat Suomen mestaruuden ja B-pojat säestivät SM-hopeallaan. Jari Vesanen tuli pesäpallon sisäpiirin ulkopuolelta ja työskenteli neljä vuotta KPL:n toiminnanjohtajana. Ensikosketuksensa urheiluseuratoimintaan ottanut Vesanen jää 85 vuotta täyttäneen KPL:n historiaan pomona, jonka aikakaudella talous lähti oikenemaan. Vesasen mielestä KPL:n toiminta on viety uudelle tasolle, jossa seuraava tavoiteltava kehitysaskel on ottaa koko Superpesiksen ykköspaikka. — Tavoitteena on ollut tulla Etelä-Suomen johtavaksi pesäpalloseuraksi, ja minusta KPL on nyt aika hyvin siinä tittelissä kiinni. Olen kiitollinen, kun olen saanut olla osana hyvää porukkaa. Seurajohtajat saavat Vesaselta suurta kunnioitusta. Omakohtainen tekeminen kertoi, että kyseessä on henkisesti vaativa työ, joka kysyy jatkuvaa sitoutumista. Seuraajaansa Jukka Rasimusta Vesanen luonnehtii luottamusta herättäväksi tekijäksi. — Jukka on pidetty henkilö seurassa. Hän hakee koko ajan uusia kehityssteppejä, ja hänellä on etunaan myös yrittäjän näkökulma. Kouvolaan perheensä kanssa jäävä Vesanen palaa täydellä teholla Divest Groupiin. Taloushallinnon ja rahoituksen markkinoilla toimiva yritys antaa liiketoiminnan tukipalveluita pk-yrityksille. Divest Group osti hiljattain 30 prosentin osuuden kouvolalaisesta Atlas-Mediasta, joka toimii 21 kaupungissa. Lue koko uutinen:

