Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaksi uutta junavuoroa päivässä Kouvolan ja Kuopion välille Kouvolan ja Kuopion välille tulee kaksi junavuoroa lisää päivässä 11.12. alkaen. Toinen lähtee Kuopiosta kello 4.25, saapuu Kouvolaan kello 7.15 ja kulkee maanantaista lauantaihin. Toinen lähtee Kouvolasta kello 16.50, saapuu Kuopioon kello 19.42 ja kulkee maanantaista perjantaihin sekä sunnuntaisin. Kouvolan ja Kuopion väliset junat kulkevat Mäntyharjun, Mikkelin, Pieksämäen ja Suonenjoen kautta. Uudet vuorot liittyvät liikenne- ja viestintäministeriön tekemään päätökseen, joka lisää VR:n velvoiteliikennettä. VR:llä on henkilöjunaliikenteen yksinoikeus, mutta sen vastineeksi se on velvoitettu ajamaan myös liikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa ja josta valtio ei suorita erikseen korvausta. Ministeriön päätös lisää useita kymmeniä vuoroja myös muille reiteille ympäri maata. Päätös velvoiteliikenteestä tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Nyt se on voimassa 9.12.2017 asti. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote ja lista uusista junavuoroista Lue koko uutinen:

