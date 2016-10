Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon alakerta koki kovia — O’Connor ja Vainio sairastuvalle Jääkiekon Liigan häntäpäässä kamppailevan Kouvolan KooKoon puolustus koki kovia viime viikkojen aikana. Kouvolalaisten alakerta kaventui loukkaantumisten takia kahdella runkopuolustajalla Ryan O’Connorilla ja Veeti Vainiolla. Viime kaudella Liigan tehokkaimpien puolustajien joukkoon kuuluneen O’Connorin sairausloman pituus ei ole tiedossa. KooKoon verkkosivujen mukaan ison loven kokoonpanoon jättävän kanadalaispakin tilannetta ja pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin. O’Connor pelasi edellisen kerran 1. lokakuuta Lahdessa Pelicansia vastaan, eikä ollut lainkaan kokoonpanossa viime viikon vieraspeleissä Rauman Lukkoa ja Kuopion KalPaa vastaan. Seitsemän liigapeliä pelannut O’Connor on kuitenkin varmuudella poissa KooKoon tämän viikon ainoasta ottelusta Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan. O’Connorin alkukauden tehopisteet ovat mukavat 2+4=6, mutta runsaasti peliaikaa saaneen kanadalaisen teholukema on peräti yhdeksän pykälää pakkasen puolella. Nuorten maajoukkueryhmään kuuluva Vainio puolestaan viipyy sairastuvalla luultavasti O’Connoria pidempään. KooKoo ilmoittaa Vainion poissaolon pituudeksi kahdesta neljään viikkoa. Vainio on pelannut tällä kaudella seitsemän peliä 0+1-tehoilla ja kolmella miinuksella. Myöskään Vainio ei ollut KooKoon vahvuudessa Raumalla eikä Kuopiossa ja pelasi O’Connorin tapaan edellisen kerran lähes kaksi viikkoa sitten Pelicansia vastaan. Tositoimista pisimpään pysyy poissa jo harjoituspelissä loukkaantunut maalivahti Juha Järvenpää, jota odotetaan takaisin vasta helmikuun haminoissa. Perjantain HPK-kotiottelun jälkeen KooKoo kohtaa Sumulaaksossa Tampereen Ilveksen ensi viikon keskiviikkona. Seuraavan vieraspelin kouvolalaiset pelaavat ensi viikon perjantaina Jyväskylässä JYPiä vastaan. Lue koko uutinen:

